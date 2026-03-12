Ощадбанку вдалось повернути затримані в Угорщині інкасаторські автомобілі та частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці банку в соцмережах.

Часткове повернення майна Ощадбанку: що відомо

Зазначається, що автомобілі, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам.

Зараз дивляться

– Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам, – йдеться у повідомленні.

Водночас у банку наголошують, що зафіксували низку пошкоджень обладнання після повернення інкасаторських автомобілів.

Там додали, що юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей та планують зробити оцінку завданих збитків після повернення автомобілів в Україну.

Ощадбанк зауважив, що грошові кошти та цінності в обсязі $40 млн, €35 млн та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Там планують продовжити послідовно відстоювати свої права.

– Ощадбанк наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності, – підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, Угорщина погодилася повернути Україні затримані інкасаторські автівки Ощадбанку, проте конфісковані гроші та золото залишаються під арештом на час розслідування.

Раніше українська сторона висунула звинувачення до Угорщини через неналежне поводження із затриманими інкасаторами Ощадбанку.

Зокрема, йшлося про тривале перебування в кайданках (до 28 годин), обмеження доступу до правового захисту та консульської підтримки, а також ігнорування медичних потреб затриманого з інвалідністю, що призвело до його непритомності.

5 березня в Ощадбанку заявили про викрадення своїх співробітників, інкасаторських машин та цінностей в Угорщині. У затриманих транспортних засобах було $40 млн, €35 млн євро та 9 кг золота.

Фото: Ощадбанк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.