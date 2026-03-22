G7 підписала декларацію про рішучу підтримку країн Близького Сходу через атаки Ірану.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, у відповідь на атаки Ірану країни Великої сімки підписали декларацію про рішучу підтримку держав Близького Сходу.

— Зіткнувшись із неприйнятними атаками Ірану на Близькому Сході, G7 відреагувала єдністю та рішучістю, підписавши декларацію про рішучу підтримку країн регіону, – заявив Антоніо Таяні.

G7 закликала іранський режим негайно та беззастережно припинити напади, а також засудила напади в Іраку.

Крім того, Велика сімка наголосила на важливості гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

— Велика сімка єдина у підтримці права держав, які постраждали від невиправданих нападів з боку Ірану або його союзників, захищати свій суверенітет та своїх громадян, – наголосив Таяні.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока повинна охоронятися та контролюватися країнами, які її використовують.

За день до цього лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади заявляли, що готові докласти зусиль для гарантування безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Раніше небойова консультативна місія НАТО в Іраку передислокувала персонал з Близького Сходу до Європи у зв’язку з ударами по базах і зростанням загроз на тлі війни в Ірані.

14 березня країни G7 взяли участь у брифінгу Нафтогазу і МЗС України щодо наслідків російських атак на нафтопровід Дружба.

