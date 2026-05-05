Президент України Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом удари Росії по Україні відразу після заяв Міноборони РФ про нібито оголошення перемир’я 9 травня.

Про це йдеться в повідомленні Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський про атаку на Україну 5 травня

За словами президента, вночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині.

Під час ліквідації наслідків обстрілу окупанти завдали повторного удару ракетою по місцю, де працювали рятувальники.

Унаслідок атаки загинули п’ять людей. Серед них двоє співробітників ДСНС — заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавської області, Герой України Віктор Кузьменко та пожежник-рятувальник Дмитро Скриль.

Також ворожа атака забрала життя трьох працівників Групи Нафтогаз. Відомо про десятки поранених, яким надається медична допомога.

Крім Полтавщини, під ударами опинилися й інші регіони.

У Харківській області одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

На Дніпропетровщині внаслідок ударів по критичній інфраструктурі постраждали троє людей. У Павлограді пошкоджено лінії електропередачі, через що тисячі родин залишилися без світла.

Також атаки зафіксували у Запоріжжі та на Київщині, де поранено трьох людей.

За словами Зеленського, головною ціллю Росії цієї ночі була енергетична інфраструктура України.

— Абсолютний цинізм — просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим, — наголосив президент.

Він зазначив, що Росія може припинити вогонь у будь-який момент, і це стало б кроком до завершення війни.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до режиму тиші з опівночі 6 травня та діятиме дзеркально у разі припинення бойових дій з боку РФ.

Водночас Росія оголосила так зване перемир’я на 8–9 травня, пригрозивши масованими ударами по Києву у разі зриву святкових заходів.

В Україні ці заяви назвали маніпуляцією та інформаційним тиском.

