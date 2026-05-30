Российская ракета Орешник, которой Россия атаковала Львовскую область в январе, судя по экспертизе, была изготовлена ​​еще девять лет назад и содержит только российские и белорусские компоненты. Это означает, что она не является столь новым оружием, как это пытаются представить россияне.

Об этом со ссылкой на украинских экспертов сообщает Reuters.

Что показал анализ обломков Орешника

Отмечается, что украинские специалисты изучили обломки Орешника, о котором российский президент Владимир Путин заявлял, что его вроде бы невозможно перехватить.

Однако, по украинским оценкам, Орешник – это модернизированная версия старой ракеты Рубеж РС-26, впервые успешно запущенной в 2012 году.

– Мы были очень удивлены, потому что они говорят, что это очень новая ракета, но если посмотреть на год ее создания, то выходит, что ее собрали еще в 2017, – рассказал украинский эксперт по ракетной криминалистике на презентации электроники, изъятой из российских ракет и беспилотников.

Тем временем украинские исследователи наблюдают за активной и вынужденной заменой западных компонентов ракеты на китайские.

И хотя западные союзники Украины ограничили экспорт электроники, которая может быть использована в российских ракетах, поставляемые незаконным путем западные чипы все еще довольно часто встречаются в российских ракетах и ​​беспилотниках.

Напомним, 9 января во Львове прогремела серия взрывов во время тревоги. Воздушные силы сообщили, что город атаковали баллистической ракетой, двигавшейся со скоростью до 13 тыс. км/ч. Позже оказалось, что россияне совершили атаку на город ракетой Орешник.

24 мая Россия совершила массированную атаку на Украину. Главной мишенью врага был Киев и область. В результате обстрела столицы погибли три человека, еще 92 человека пострадали.

Впоследствии стало известно, что тогда Россия запустила Орешником по Белой Церкви.

Через несколько дней Зеленский сообщил, что ракет Орешник было две. Вторая упала на временно оккупированной части Донецкой области.

