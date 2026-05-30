Російська ракета Орєшнік, якою Росія атакувала Львівську область у січні, судячи з експертизи, була виготовлена ще дев’ять років тому і містить лише російські та білоруські компоненти. Це означає, що вона не є настільки новою зброєю, як це намагаються представити росіяни.

Про це з посиланням на українських експертів повідомляє Reuters.

Що показав аналіз уламків Орєшніка

Зазначається, що українські спеціалісти вивчили уламки Орєшніка, про який російський президент Володимир Путін заявляв, що його нібито неможливо перехопити.

Зараз дивляться

Однак за українськими оцінками, Орєшнік – це модернізована версія старої ракети Рубєж РС-26, вперше успішно запущеної в 2012 році.

– Ми були дуже здивовані, тому що вони кажуть, що це дуже нова ракета, але якщо подивитися на рік її створення, то виходить, що її зібрали ще у 2017, – розповів український експерт з ракетної криміналістики на презентації електроніки, вилученої з російських ракет і безпілотників.

Наразі українські слідчі спостерігають за активною та вимушеною заміною західних компонентів ракети на китайські.

І хоча західні союзники України обмежили експорт електроніки, яка може бути використана в російських ракетах, західні чіпи, що поставляються незаконним шляхом, все ще доволі часто зустрічаються в російських ракетах і безпілотниках.

Нагадаємо, 9 січня у Львові пролунала серія вибухів під час тривоги. Повітряні сили повідомили, що місто атакували балістичною ракетою, що рухалася зі швидкістю до 13 тис. км/год.

Пізніше виявилося, що росіяни здійснили атаку на місто ракетою Орєшнік.

24 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Головною мішенню ворога був Київ та область. Унаслідок обстрілу столиці загинуло троє людей, ще 92 особи постраждали.

Згодом стало відомо, що тоді Росія запустила Орєшніком по Білій Церкві.

За кілька днів Зеленський повідомив, що ракет Орєшнік було дві. Друга впала на тимчасово окупованій Донеччині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.