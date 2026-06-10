Силы обороны Украины поразили объекты Мариупольского морского торгового порта. В результате российские войска потеряли возможность использовать порт Мариуполя.

Об этом сообщают 1 корпус Национальной гвардии Украины Азов и Силы беспилотных систем ВСУ.

Как РФ потеряла возможность использовать порт Мариуполя

В результате совместной операции Силам обороны удалось уничтожить объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.

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Поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами.

В то же время под удары попал подсанкционный сухогруз Lady Augusta, являющийся частью “теневого флота” России.

В результате поражения морской торговый порт во временно оккупированном Мариуполе полностью обесточен, а логистика российских войск существенно усложнена.

Также Россия использовала порт для незаконного вывоза украинского зерна, угля и металла.

В ночь на 10 июня Служба безопасности Украины поразила две нефтеперекачивающие станции, обеспечивающие топливом Москву.

Также Силы обороны нанесли удары по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре и нефтеперекачивающей станции Второво во Владимирской области РФ.

Кроме этого, в Чебоксарах атаковали оборонное предприятие ВНИИР-Прогресс, специализирующееся на производстве навигационных модулей и антенн для ракет Искандер-М, Калибр и дронов Shahed.

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