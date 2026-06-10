Удар по Мариупольскому порту: поражен “теневой” сухогруз РФ и подстанции
- Успешно поражены объекты критической инфраструктуры Мариупольского морского торгового порта, что полностью обесточило объект и заблокировало военную логистику РФ.
- Под удар попал сухогруз Lady Augusta из российского теневого флота, который войска РФ использовали для вывоза украденного украинского зерна, угля и металла.
Силы обороны Украины поразили объекты Мариупольского морского торгового порта. В результате российские войска потеряли возможность использовать порт Мариуполя.
Об этом сообщают 1 корпус Национальной гвардии Украины Азов и Силы беспилотных систем ВСУ.
Как РФ потеряла возможность использовать порт Мариуполя
В результате совместной операции Силам обороны удалось уничтожить объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.
Поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами.
В то же время под удары попал подсанкционный сухогруз Lady Augusta, являющийся частью “теневого флота” России.
В результате поражения морской торговый порт во временно оккупированном Мариуполе полностью обесточен, а логистика российских войск существенно усложнена.
Также Россия использовала порт для незаконного вывоза украинского зерна, угля и металла.
В ночь на 10 июня Служба безопасности Украины поразила две нефтеперекачивающие станции, обеспечивающие топливом Москву.
Также Силы обороны нанесли удары по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре и нефтеперекачивающей станции Второво во Владимирской области РФ.
Кроме этого, в Чебоксарах атаковали оборонное предприятие ВНИИР-Прогресс, специализирующееся на производстве навигационных модулей и антенн для ракет Искандер-М, Калибр и дронов Shahed.