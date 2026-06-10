Сили оборони України уразили об’єкти Маріупольського морського торговельного порту. Внаслідок цього російські війська втратили можливість використовувати порт Маріуполя.

Про це повідомляють 1 корпус Національної гвардії України Азов та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Як РФ втратила можливість використовувати порт Маріуполя

Внаслідок спільної операції Силам оборони вдалося знищити об’єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту.

Зараз дивляться

Уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами.

Водночас під удари потрапив підсанкційний суховантаж Lady Augusta, який є частиною “тіньового флоту” Росії.

Внаслідок ураження морський торговельний порт у тимчасово окупованому Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена.

Росія використовувала порт також для незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу.

У ніч на 10 червня Служба безпеки України уразила дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву.

Також Сили оборони завдали ударів по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарі та нафтоперекачувальній станції Второво у Володимирській області РФ.

Крім цього, у Чебоксарах атакували оборонне підприємство ВНДІР-Прогрес, яке спеціалізується на виробництві навігаційних модулів та антен для ракет Іскандер-М, Калібр та дронів Shahed.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.