Российские спецслужбы планируют распространить сфальсифицированные документы о Волынской трагедии, чтобы спровоцировать конфликт между Украиной и Польшей и подорвать стратегическое партнерство между странами.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Провокация ФСБ по поводу Волынской трагедии: что известно

Отмечается, что сотрудники ФСБ РФ планируют обнародовать сфальсифицированные “документы” о событиях Второй мировой войны, а именно о Волынской трагедии.

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Запуск провокации запланирован на 5 июля с целью подорвать украинско-польские отношения. Российские государственные СМИ и сети троллей уже получили задание максимально распространять эту историю в информационном пространстве.

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко, директор ФСБ РФ Александр Бортников в настоящее время лично отвечает за российские информационные операции, направленные на раскол между Польшей и Украиной.

– Враг цинично эксплуатирует болезненные исторические темы, пытаясь искусственно разжечь вражду между Украиной и Польшей. Цель этой спецоперации ФСБ – разрушение стратегического партнерства посредством манипуляций прошлым, – подчеркнули в ЦПД.

Какова ситуация в Польше

Между тем в Польше фиксируется значительная активизация деятельности российских ботоферм, направленная на обострение польско-украинских отношений.

По данным министра-координатора спецслужб Польши Томаша Семеняка, Россия использует фермы троллей, сети ботов и другие инструменты информационной войны, которые распространяют манипулятивный контент и спекуляции вокруг исторических споров между поляками и украинцами.

– Таким образом Кремль пытается спровоцировать напряженность в польско-украинских отношениях, создавая эмоционально окрашенные информационные поводы и подпитывая поляризацию в обоих обществах, – отметили в Центре.

Там напомнили, что польские правоохранительные органы уже фиксировали попытки организации и финансирования Россией мероприятий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

В ЦПД также подчеркнули, что РФ на протяжении многих лет готовила информационную почву для разжигания польско-украинских противоречий. Основой этих кампаний является эксплуатация исторических образов и других общественно чувствительных тем для усиления взаимного недоверия и создания дополнительных точек напряженности внутри европейских обществ.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Орден Белого Орла, отправив награду президенту Польши Каролю Навроцкому через Новую почту.

Отметим, что решению Владимира Зеленского вернуть по почте Орден Белого Орла предшествовали закулисные попытки украинских чиновников урегулировать конфликт с канцелярией Кароля Навроцкого.

Однако польская сторона не изменила позиции, а сам президент Украины связал такие действия Навроцкого исключительно с началом внутреннего избирательного процесса в Польше.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что историческая политика Украины может повлиять на ее путь к вступлению в Европейский Союз.

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