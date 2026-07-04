Російські спецслужби планують поширити сфальсифіковані документи щодо Волинської трагедії, щоб спровокувати конфлікт між Україною та Польщею та підірвати стратегічне партнерство між країнами.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Провокація ФСБ щодо Волинської трагедії: що відомо

Зазначається, що співробітники ФСБ РФ планують оприлюднити сфальсифіковані “документи” щодо подій Другої світової війни, а саме Волинської трагедії.

Зараз дивляться

Запуск провокації планується 5 липня, аби підірвати українсько-польські відносини. Російські державні медіа та мережі тролів уже отримали завдання максимально поширювати цю історію в інформпросторі.

За даними керівника Центру протидії дезінформації, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков наразі особисто відповідає за російські інформаційні операції, які націлені на розкол між Польщею та Україною.

– Ворог цинічно експлуатує болючі історичні теми, намагаючись штучно розпалити ворожнечу між Україною та Польщею. Мета цієї спецоперації ФСБ – руйнування стратегічного партнерства через маніпуляції минулим, – наголосили у ЦПД.

Яка ситуація у Польщі

Тим часом у Польщі фіксують значну активізацію діяльності російських ботоферм для загострення польсько-українських відносин.

За даними міністра-координатора спецслужб Польщі Томаша Сємоняка, Росія використовує ферми тролів, мережі ботів та інші інструменти інформаційної війни, які поширюють маніпулятивний контент і спекуляції навколо історичних суперечок між поляками та українцями.

– У такий спосіб Кремль намагається спровокувати напруженість у польсько-українських відносинах, створюючи емоційно забарвлені інформаційні приводи та підживлюючи поляризацію в обох суспільствах, – зазначили у Центрі.

Там нагадали, що польські правоохоронці вже фіксували спроби організації та фінансування Росією заходів, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні.

У ЦПД також наголошували, що РФ протягом багатьох років готувала інформаційне підґрунтя для розпалювання польсько-українських суперечностей. Основою цих кампаній є експлуатація історичних образ та інших суспільно чутливих тем для посилення взаємної недовіри та створення додаткових точок напруженості всередині європейських суспільств.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого Орла.

Президент України Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла, надіславши нагороду президенту Польщі Каролю Навроцькому через Нову пошту.

Зауважимо, що рішенню Володимира Зеленського повернути поштою Орден Білого Орла передували закулісні спроби українських посадовців врегулювати конфлікт із канцелярією Кароля Навроцького.

Проте польська сторона не змінила позиції, а сам президент України пов’язав такі дії Навроцького виключно з початком внутрішнього електорального процесу в Польщі.

Віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що історична політика України може впливати на її шлях до вступу в Європейський Союз.

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