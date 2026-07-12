Группа Нафтогаз возобновила газоснабжение жилых домов в Вишневом Киевской области, значительная часть которых была повреждена в результате детонации в ночь на 6 июля.

Об этом сообщает глава правления НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

Восстановление газоснабжения в Вишневом

По словам Корецкого, специалисты уже завершили безотлагательные работы по восстановлению газовых сетей в Вишневом Киевской области, поврежденных в результате российской ракетной атаки 6 июля.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что специалисты компании обследовали газопроводы в зоне поражения, ликвидировали деформации, смещения и механические повреждения, чтобы обеспечить безопасное газоснабжение.

Корецкий утверждает, что речь идет о 8 км газовых сетей, в частности, газопроводов-вводов.

Как он объяснил, специалисты возобновили поставки газа в 214 домов в многоквартирных домах и частном секторе.

По его данным, восстановительные работы на газовых сетях продолжались в течение пяти суток. Чтобы восстановить сети, пришлось привлечь 50 специалистов компании и 20 единиц специальной техники.

В ночь на 6 июля в результате российской атаки на Киевскую область погибли по меньшей мере восемь человек, еще более 20 людей получили ранения.

Вскоре стало известно, что в Вишневом горел объект, на котором произошла детонация. Но офицер Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой сообщил, что он не входит в сферу управления ВСУ.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в Вишневом детонировал склад боеприпасов, принадлежавший одному из предприятий Укроборонпрома.

По его словам, уже известны должностные лица, разместившие склады с оружием в Вишневом. Как утверждает президент, в рамках уголовного производства выясняются все обстоятельства.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.