Новый глава правительства Сергей Корецкий в своем первом заявлении на должности премьер-министра озвучил приоритеты работы Кабмина.

Первое заявление Корецкого на должности премьер-министра

Сергей Корецкий в Telegram написал, что приступает к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами.

— Наша главная задача – полное обеспечение Сил обороны Украины и масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса. Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте у украинских воинов было достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения, — сообщил Корецкий.

Кроме того, он отметил, что параллельно будет идти подготовка страны к зиме, поддержка украинских граждан и бизнеса.

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— Наша обязанность — выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг, — добавил Корецкий.

Особое внимание Кабмин будет уделять прифронтовым общинам, ежедневно живущим под российскими обстрелами, отметил новый премьер-министр.

Отдельным приоритетом Корецкий назвал укрепление взаимодействия с международными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов и максимально эффективное использование международной помощи.

По его словам, стратегический курс остается неизменным – полноправное членство Украины в Европейском Союзе.

Напомним, что 12 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах в рамках новой политической стратегии.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.

А 16 июля Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Как сообщалось, среди кандидатов на должность нового главу Кабмина были также министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэры нескольких областных центров, например, городской глава Харькова Игорь Терехов.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.

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