Обозначил приоритеты Кабмина: Корецкий сделал первое заявление на должности премьер-министра
- Сергей Корецкий сделал первое заявление после назначения его премьер-министром и назвал главные задачи нового правительства.
- В центре программы — решения, которые должны усилить оборону, поддержать страну перед зимой и удержать ключевые государственные обязательства.
- Новый глава Кабмина дал понять, что правительство будет работать в условиях, где каждый приоритет напрямую связан с войной и устойчивостью государства.
Новый глава правительства Сергей Корецкий в своем первом заявлении на должности премьер-министра озвучил приоритеты работы Кабмина.
Первое заявление Корецкого на должности премьер-министра
Сергей Корецкий в Telegram написал, что приступает к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами.
— Наша главная задача – полное обеспечение Сил обороны Украины и масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса. Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте у украинских воинов было достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения, — сообщил Корецкий.
Кроме того, он отметил, что параллельно будет идти подготовка страны к зиме, поддержка украинских граждан и бизнеса.
— Наша обязанность — выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг, — добавил Корецкий.
Особое внимание Кабмин будет уделять прифронтовым общинам, ежедневно живущим под российскими обстрелами, отметил новый премьер-министр.
Отдельным приоритетом Корецкий назвал укрепление взаимодействия с международными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов и максимально эффективное использование международной помощи.
По его словам, стратегический курс остается неизменным – полноправное членство Украины в Европейском Союзе.
Напомним, что 12 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах в рамках новой политической стратегии.
14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.
А 16 июля Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.
Как сообщалось, среди кандидатов на должность нового главу Кабмина были также министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэры нескольких областных центров, например, городской глава Харькова Игорь Терехов.
14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.