Новий очільник Уряду Сергій Корецький у своїй першій заяві на посаді премʼєр-міністра озвучив пріоритети роботи Кабміну.

Перша заява Корецького на посаді премʼєр-міністра

Сергій Корецький у Telegram написав, що приступає до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами.

– Наше головне завдання — повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння, – повідомив Корецький.

Крім того, він зауважив, що паралельно йтиме підготовка країни до зими, підтримка українських громадян і бізнесу.

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– Наш обов’язок — виконувати всі соціальні зобов’язання держави, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг, – додав Корецький.

Особливу увагу Кабмін приділятиме прифронтовим громадам, які щодня живуть під російськими обстрілами, зауважив новий премʼєр-міністр.

Окремим пріоритетом Корецький назвав зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги.

За його словами, стратегічний курс залишається незмінним — повноправне членство України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що 12 липня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах у рамках нової політичної стратегії.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та всього складу уряду.

А 16 липня Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Як повідомлялось серед кандидатів на посаду нового очільника Кабміну були міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та мери кількох обласних центрів, наприклад, міський глава Харкова Ігор Терехов.

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