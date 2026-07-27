Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить крупный оборонный завод в Великобритании в рамках будущего сотрудничества по программе Drone Deal. По его словам, Украина готова делиться с британскими партнерами собственными военными технологиями и опытом, приобретенным во время войны.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

Зеленский о заводе в Великобритании

Президент сообщил, что уже провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании и рассчитывает провести двустороннюю встречу.

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По словам Зеленского, одной из ключевых тем станет развитие совместного проекта Drone Deal, который должен вывести украинско-британское сотрудничество в сфере обороны на новый уровень.

– Я хочу построить крупный завод в Великобритании на основе новых технологий и поделиться ими с нашими партнерами. Мы готовы делиться всем нашим опытом с Великобританией. Надеюсь, Великобритания поступит так же. Нам нужно сделать этот Drone Deal очень сильным, – сказал президент.

Зеленский добавил, что в ходе переговоров планирует обсудить не только потребности Украины в условиях войны, но и долгосрочное стратегическое партнерство между двумя государствами.

Президент отметил, что основой нового сотрудничества должны стать три составляющие: финансирование, современные технологии и подготовка специалистов.

По его словам, Украина уже имеет собственные успешные разработки в сфере беспилотников и готова поделиться ими с Великобританией.

В то же время Киев заинтересован в совместном производстве современного ракетного вооружения.

– У Украины есть хорошие ракеты, но мы видим, что британские Storm Shadow мощны, и мы хотим производить их или что-то подобное. Великобритания хочет иметь такие дроны, как у нас, в частности морские. Мы открыты для этого, – подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства заявил, что Украина и Великобритания могут сотрудничать над созданием европейской системы противоракетной обороны.

По словам президента, у Лондона пока нет собственной противоракетной системы ПВО, поэтому объединение украинского боевого опыта и британских технологических возможностей может стать взаимовыгодным для обеих стран.

– Великобритания помогла нам в обучении, и мы готовы поделиться всем нашим опытом. Нам нужно построить нашу европейскую противоракетную систему. Мы можем работать вместе, – подытожил Зеленский.

Напомним, 15 июля Украина и ЕС согласовали новое соглашение в оборонно-промышленной сфере – так называемый Drone Deal.

По словам президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, партнерство объединит уникальный боевой опыт Украины в сфере дронов и противодроновых систем с технологическим и промышленным потенциалом Европы.

Ранее, 4 мая, Украина и ЕС договорились активизировать Drone Deal — совместный проект в сфере беспилотников и оборонного сотрудничества.

Владимир Зеленский заявлял, что к концу осени Украина и ЕС могут достичь реального прогресса в заключении соглашений в формате Drone Deal по экспорту беспилотников и совместному производству оружия.

По его словам, европейская безопасность сегодня невозможна без уникального украинского боевого опыта.

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