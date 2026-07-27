Президент України Володимир Зеленський заявив про намір побудувати великий оборонний завод у Великій Британії в межах майбутньої співпраці за програмою Drone Deal. За його словами, Україна готова ділитися з британськими партнерами власними військовими технологіями та досвідом, набутим під час війни.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

Зеленський про завод у Великій Британії

Президент повідомив, що вже мав телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Великої Британії та розраховує на двосторонню зустріч.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, однією з ключових тем стане розвиток спільного проєкту Drone Deal, який має вивести українсько-британську оборонну співпрацю на новий рівень.

– Я хочу побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових технологій і поділитися ними з нашими партнерами. Ми готові ділитися всім нашим досвідом із Великою Британією. Сподіваюся, Велика Британія зробить те саме. Нам треба зробити цю Drone Deal дуже сильною, – сказав президент.

Зеленський додав, що під час переговорів планує обговорити не лише потреби України у війні, а й довгострокове стратегічне партнерство між двома державами.

Президент зазначив, що основою нової співпраці мають стати три складові: фінансування, сучасні технології та підготовка фахівців.

За його словами, Україна вже має власні успішні розробки у сфері безпілотників і готова поділитися ними з Великою Британією.

Водночас Київ зацікавлений у спільному виробництві сучасного ракетного озброєння.

– Україна має хороші ракети, але ми бачимо, що британські Storm Shadow сильні, і ми хочемо виробляти їх або щось схоже. Велика Британія хоче мати такі дрони, як у нас, зокрема морські. Ми відкриті до цього, – наголосив Зеленський.

Окремо глава держави заявив, що Україна та Велика Британія можуть співпрацювати над створенням європейської системи протибалістичної оборони.

За словами президента, Лондон наразі не має власної антибалістичної системи ППО, тому об’єднання українського бойового досвіду та британських технологічних можливостей може стати взаємовигідним для обох країн.

– Велика Британія допомогла нам у навчанні, і ми готові поділитися всім нашим досвідом. Нам треба побудувати нашу європейську антибалістичну систему. Ми можемо працювати разом, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 15 липня Україна та ЄС погодили нову угоду в оборонно-промисловій сфері – так звану Drone Deal.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, партнерство поєднає унікальний бойовий досвід України у сфері дронів і протидронних систем із технологічним та промисловим потенціалом Європи.

Раніше, 4 травня, Україна та ЄС домовилися активізувати Drone Deal – спільний проєкт у сфері безпілотників і оборонної співпраці.

Володимир Зеленський заявляв, що до кінця осені Україна та ЄС можуть досягти реального прогресу щодо укладання угод у форматі Drone Deal для експорту безпілотників та спільного виробництва зброї.

За його словами, європейська безпека сьогодні неможлива без унікального українського бойового досвіду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.