Командування 425 окремого штурмового полку Скеля прокоментувало інформацію про знущання над військовослужбовцями. Там заявили, що займають безкомпромісну позицію щодо випадків насильства у підрозділі.

У Скелі опублікували заяву щодо випадків насильства

– Негативним проявам немає і не може бути місця в українському війську. Жодні бойові заслуги, звання чи посади не можуть виправдовувати приниження людської гідності, насильство або перевищення повноважень, – йдеться у заяві.

У підрозділі підтвердили наявність окремих проблем та наголосили, що не мають наміру їх приховувати чи толерувати.

– Сьогодні ми активно співпрацюємо з Державним бюро розслідувань та надаємо слідству всю необхідну допомогу. Ми – командування, особовий склад полку – як ніхто більше зацікавлені у викоріненні негативних явищ, – зазначається в заяві.

Зараз дивляться

У полку повідомили, що паралельно тривають внутрішні перевірки, посилюється контроль за діями командирів усіх рівнів та вдосконалюються механізми реагування на звернення військовослужбовців.

Командування Скелі звернулjся до політиків, громадських організацій, блогерів та засобів масової інформації із проханням не спекулювати на цій темі.

Командування закликало не ототожнювати протиправні дії окремих осіб із тисячами військовослужбовців підрозділу, які нині виконують бойові завдання на одній із найскладніших ділянок фронту.

Розслідування випадків насильства у Скелі

У червні видання Бабель опублікувало розслідування щодо 425 окремого штурмового полку Скеля.

За даними видання, від кінця 2025 року до весни 2026 року серед новобранців 425 окремого штурмового полку Скеля померли щонайменше 25 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій.

Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та насильство.

ДБР повідомило про початок досудового розслідування щодо оприлюднених у ЗМІ фактів, які стосуються можливих протиправних дій щодо військовослужбовців 425 окремого штурмового полку Скеля.

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували ситуацію в полку Скеля, заявивши, що жодна бойова необхідність не може виправдовувати насильство.

ДБР оприлюднило перші результати розслідування щодо випадків насильства у 425 окремому штурмовому полку Скеля.

Правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у побитті двох побратимів на Харківщині.

Також двом військовослужбовцям медичної роти полку Скеля повідомили про підозру у побитті та незаконному утриманні двох побратимів на Кіровоградщині.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що командира 425 окремого штурмового полку Скеля Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час проведення перевірок і розслідувань у зв’язку з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ.

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 окремого штурмового полку Скеля Андрій Сурай підтвердив факти смертей серед новобранців та зазначив, що щодо кожного випадку триває перевірка.

На той момент головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ганебною оприлюднену у ЗМІ історію зі смертями військовослужбовців у Скелі.

Фото: полк Скеля

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