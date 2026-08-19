За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 239 боевых столкновений. Враг ударил по Украине двумя ракетами и сбросил 302 управляемых авиабомбы. Противовоздушной обороной сбиты и подавлены 56 вражеских БпЛА, а также два баражирующих боеприпаса Бандероль. Ночью взрывы раздавались в Запорожье, Одессе, Днепропетровщине, Харьковськой области.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Запорожье

Ночью 19 августа россияне нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки дронов погиб мужчина, еще семь человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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По одному адресу произошло возгорание на втором этаже хостела на площади 50 кв. м. Спасатели деблокировали тело погибшего из-под завалов.

По другому адресу возник пожар в помещении мебельного магазина на площади 100 кв. м. Еще по одному адресу взрывами повреждено остекление и кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Удары по Днепропетровщине

Ночью россияне более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области. Бил враг беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине россияне ударили по Никополю и Марганецкой общине. Там загорелся магазин и повреждено админздание. В Зеленодольской общине Криворожского района взрывами поврежден частный дом.

К счастью, люди не пострадали.

Смертельное ДТП в Киеве

Сегодня, 19 августа, в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. Автомобиль на полной скорости столкнулся с маршруткой и вылетел на остановку с людьми.

В результате ДТП на Чоколовском бульваре погибли две женщины, еще четыре человека пострадали. Известно, что 23-летний водитель был трезв.

Атака на Балаклею

В Балаклее, что на Харьковщине, в результате атаки российского ударного дрона пострадала семья, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Взрывами повредило дома. Пострадала семья: 38-летний отец получил осколочные ранения ног, его 31-летняя жена и 9-летний сын получили острую реакцию на стресс.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В НАБУ заявили о спецоперации

В НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством нынешнего и бывшего народных депутатов с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса президента и других.

НАБУ обнародовало 47-секундный фрагмент видео с записями перехваченных разговоров вероятных участников схемы.

В Москве исчез свет

Накануне поздним вечером в нескольких районах Москвы произошло масштабное отключение электроэнергии, также возникли сбои в работе интернета. Одной из возможных причин масштабного отключения электроэнергии называли пожар на ТЭЦ-20.

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