Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 239 бойових зіткнень. Ворог вдарив по Україні двома ракетами та скинув 302 керовані авіабомби. Протиповітряною обороною збито та придушено 56 ворожих БпЛА, а також два баражуючі боєприпаси Бандероль. Вночі вибухи лунали у Запоріжжі, Одесі, Дніпропетровщині, Харківщині.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Запоріжжя

Вночі 19 серпня росіяни завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки дронів загинув чоловік, ще семеро людей дістали поранення. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Зараз дивляться

За однією адресою сталося займання на другому поверсі хостелу на площі 50 кв. м. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів.

За іншою адресою виникла пожежа в приміщенні меблевого магазину на площі 100 кв. м. Ще за однією адресою вибухами пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Удари по Дніпропетровщині

Вночі росіяни понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Бив ворог безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині росіяни вдарили по Нікополю і Марганецькій громаді. Там загорівся магазин та пошкоджено адмінбудівлю. У Зеленодольській громаді Криворізького району від вибухів пошкоджено приватний будинок.

На щастя, люди не постраждали.

Смертельне ДТП у Києві

Сьогодні, 19 серпня, в Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль на повній швидкості зіткнувся із маршруткою та вилетів на зупинку з людьми.

Внаслідок ДТП на Чоколівському бульварі загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали. Відомо, що 23-річний водій був тверезий.

Атака на Балаклію

У Балаклії, що на Харківщині, внаслідок атаки російського ударного дрона постраждала родина, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Вибухами пошкодило будинки. Постраждала родина: 38-річний батько дістав осколкові поранення ніг, його 31-річна дружина та 9-річний син — гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

У НАБУ заявили про спецоперацію

У НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

НАБУ оприлюднило 47-секундний фрагмент відео із записами перехоплених розмов ймовірних учасників схеми.

У Москві зникло світло

Напередодні пізно ввечері у кількох районах Москви сталося масштабне вимкнення електроенергії, також виникли збої в роботі інтернету. Однією з можливих причин масштабного відключення електроенергії називали пожежу на ТЕЦ-20.

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