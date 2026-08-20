События на утро 20 августа: массированная атака на Киев, удар по Броварам и дроны над НПЗ в РФ
Российские войска ночью с 19 на 20 августа нанесли массированные удары по украинским регионам.
В Киеве повреждены жилые многоэтажки, медицинские учреждения, склады и другие объекты, в Броварах удар пришелся на промышленную инфраструктуру, а на юге Одесской области после атаки без электричества остались тысячи потребителей.
Под ударами также оказалась Днепропетровская область, где россияне применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
Тем временем в России беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане — по предварительным данным, под удар попал один из крупнейших российских НПЗ Танеко.
Об этих и других событиях ночи и утра 20 августа — читай в дайджесте.
- Взрывы в Киеве
- Удар по промышленному объекту в Броварах
- Массированная атака на юг Одесской области
- Атака на Днепропетровскую область
- Атака на Донецкую область
- Дроны атаковали НПЗ Танеко в Татарстане
Взрывы в Киеве
В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев. Попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.
Наибольшие разрушения жилая застройка понесла в Соломенском районе. В девятиэтажном доме разрушены восьмой и девятый этажи, а на уровне седьмого-девятого этажей возник пожар.
По другому адресу обломки упали возле пятиэтажки, где выбило окна и вспыхнул пожар. Также пострадали помещения детской больницы и другого медицинского учреждения, горели машины, гаражи и магазин. В двух жилых домах и убежище школы оказались заблокированные люди.
В Святошинском районе зафиксировано попадание на территории промышленного объекта. Горели несколько складских зданий. В Дарницком районе удар пришелся на нежилой объект, где загорелись склады и автомобили.
По последним данным, в результате российской атаки погибли 13 человек, еще 33 пострадали. Спасательные работы продолжаются.
Удар по промышленному объекту в Броварах
Российская атака этой ночью затронула и Киевскую область. В Броварской общине зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры.
После удара возник пожар, а также аварийная ситуация с электроснабжением. Энергетики начнут ликвидацию последствий, как только это позволит обстановка с безопасностью.
В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другого — мужчину 1966 года рождения — госпитализировали в тяжелом состоянии.
Окончательные последствия атаки в Броварах сейчас выясняют.
Массированная атака на юг Одесской области
В ночь на 20 августа российские войска снова массированно атаковали южные районы Одесской области. Целью стала гражданская инфраструктура.
После ударов в нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. По состоянию на утро без света оставались около 13 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В другом месте загорелись два прицепа грузовиков с продуктами питания. Пожар удалось полностью потушить.
По данным областных властей, люди в результате атаки не пострадали. На местах продолжается ликвидация последствий.
Атака на Днепропетровскую область
В ночь на 20 августа российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Повреждены дом культуры, магазины и автомобили.
В Апостолово Криворожского района возник пожар и повреждена инфраструктура. В Синельниковском районе враг атаковал Васильковскую общину, где также разрушена инфраструктура.
Под российским ударом оказался и Каменское.
Атака на Донецкую область
Российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. В результате обстрела частного сектора ранены два человека.
После удара загорелся жилой дом. Спасатели локализовали пожар, но из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены временно приостановить работы.
Кроме того, в Славянске спасатели потушили пожары в частном жилом доме и легковой машине, а также возгорание сухой травы на открытой территории.
Последствия российских атак фиксировали и в Краматорске. Там горели балконы третьего и четвертого этажей девятиэтажного жилого дома и легковой автомобиль. Пожары удалось потушить.
Также в результате атак FPV-дронов возникли пожары в жилом доме, гараже и автомобиле. Спасатели локализовали огонь, но из-за опасности повторных ударов работы пришлось временно приостановить.
Дроны атаковали НПЗ Танеко в Татарстане
В ночь на 20 августа беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. По предварительным данным OSINT-ресурсов и российских пабликов, под удар попал НПЗ Танеко — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
В сети появились кадры, на которых, судя по всему, видно попадание по территории предприятия и работу российской ЗРГК Панцирь-С1.
OSINT-ресурсы также сообщают о как минимум 12 погибших на предприятии и предполагают, что среди них могли быть иностранные специалисты. В то же время независимого или официального подтверждения этих данных пока нет.
Танеко входит в группу Татнефть и производит, в частности, бензин, дизельное и авиационное топливо.
Кроме того, в ночь на 20 августа сообщалось и об атаках беспилотников на объекты в Краснодарском крае РФ.
По данным OSINT-ресурсов, под ударом мог оказаться нефтяной терминал Тамань-Нефть. Также сообщалось об атаке на подстанцию Тамань напряжением 500 кВ.
Информация о масштабах и последствиях этих ударов уточняется.
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