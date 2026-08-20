Российские войска ночью с 19 на 20 августа нанесли массированные удары по украинским регионам.

В Киеве повреждены жилые многоэтажки, медицинские учреждения, склады и другие объекты, в Броварах удар пришелся на промышленную инфраструктуру, а на юге Одесской области после атаки без электричества остались тысячи потребителей.

Под ударами также оказалась Днепропетровская область, где россияне применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

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Тем временем в России беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане — по предварительным данным, под удар попал один из крупнейших российских НПЗ Танеко.

Об этих и других событиях ночи и утра 20 августа — читай в дайджесте.

Взрывы в Киеве

В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев. Попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

Наибольшие разрушения жилая застройка понесла в Соломенском районе. В девятиэтажном доме разрушены восьмой и девятый этажи, а на уровне седьмого-девятого этажей возник пожар.

По другому адресу обломки упали возле пятиэтажки, где выбило окна и вспыхнул пожар. Также пострадали помещения детской больницы и другого медицинского учреждения, горели машины, гаражи и магазин. В двух жилых домах и убежище школы оказались заблокированные люди.

В Святошинском районе зафиксировано попадание на территории промышленного объекта. Горели несколько складских зданий. В Дарницком районе удар пришелся на нежилой объект, где загорелись склады и автомобили.

По последним данным, в результате российской атаки погибли 13 человек, еще 33 пострадали. Спасательные работы продолжаются.

Удар по промышленному объекту в Броварах

Российская атака этой ночью затронула и Киевскую область. В Броварской общине зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры.

После удара возник пожар, а также аварийная ситуация с электроснабжением. Энергетики начнут ликвидацию последствий, как только это позволит обстановка с безопасностью.

В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другого — мужчину 1966 года рождения — госпитализировали в тяжелом состоянии.

Окончательные последствия атаки в Броварах сейчас выясняют.

Массированная атака на юг Одесской области

В ночь на 20 августа российские войска снова массированно атаковали южные районы Одесской области. Целью стала гражданская инфраструктура.

После ударов в нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. По состоянию на утро без света оставались около 13 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

В другом месте загорелись два прицепа грузовиков с продуктами питания. Пожар удалось полностью потушить.

По данным областных властей, люди в результате атаки не пострадали. На местах продолжается ликвидация последствий.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 20 августа российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Повреждены дом культуры, магазины и автомобили.

В Апостолово Криворожского района возник пожар и повреждена инфраструктура. В Синельниковском районе враг атаковал Васильковскую общину, где также разрушена инфраструктура.

Под российским ударом оказался и Каменское.

Атака на Донецкую область

Российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. В результате обстрела частного сектора ранены два человека.

После удара загорелся жилой дом. Спасатели локализовали пожар, но из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены временно приостановить работы.

Кроме того, в Славянске спасатели потушили пожары в частном жилом доме и легковой машине, а также возгорание сухой травы на открытой территории.

Последствия российских атак фиксировали и в Краматорске. Там горели балконы третьего и четвертого этажей девятиэтажного жилого дома и легковой автомобиль. Пожары удалось потушить.

Также в результате атак FPV-дронов возникли пожары в жилом доме, гараже и автомобиле. Спасатели локализовали огонь, но из-за опасности повторных ударов работы пришлось временно приостановить.

Дроны атаковали НПЗ Танеко в Татарстане

В ночь на 20 августа беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. По предварительным данным OSINT-ресурсов и российских пабликов, под удар попал НПЗ Танеко — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

В сети появились кадры, на которых, судя по всему, видно попадание по территории предприятия и работу российской ЗРГК Панцирь-С1.

OSINT-ресурсы также сообщают о как минимум 12 погибших на предприятии и предполагают, что среди них могли быть иностранные специалисты. В то же время независимого или официального подтверждения этих данных пока нет.

Танеко входит в группу Татнефть и производит, в частности, бензин, дизельное и авиационное топливо.

Кроме того, в ночь на 20 августа сообщалось и об атаках беспилотников на объекты в Краснодарском крае РФ.

По данным OSINT-ресурсов, под ударом мог оказаться нефтяной терминал Тамань-Нефть. Также сообщалось об атаке на подстанцию Тамань напряжением 500 кВ.

Информация о масштабах и последствиях этих ударов уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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