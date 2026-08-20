Російські війська вночі проти 20 серпня здійснили масовані атаки на українські регіони.

У Києві пошкоджені житлові багатоповерхівки, медичні заклади, склади та інші об’єкти, у Броварах удар припав на промислову інфраструктуру, а на півдні Одещини після атаки без електроенергії залишилися тисячі споживачів.

Під ударами також перебувала Дніпропетровщина, де росіяни застосовували безпілотники, артилерію та авіабомби.

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Тим часом у Росії безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані — за попередніми даними, під удар потрапив один із найбільших російських НПЗ Танеко.

Про ці та інші події ночі та ранку 20 серпня — читайте у дайджесті.

Вибухи у Києві

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Влучання, руйнування та пожежі зафіксовані у Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах.

Найбільших руйнувань житлова забудова зазнала у Солом’янському районі. У дев’ятиповерховому будинку зруйновані восьмий та дев’ятий поверхи, а на рівні сьомого-дев’ятого поверхів виникла пожежа.

За іншою адресою уламки впали біля п’ятиповерхівки, де вибило вікна та спалахнула пожежа. Пошкоджені також приміщення дитячої лікарні та іншого медичного закладу, горіли автомобілі, гаражі й магазин. У двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди.

У Святошинському районі зафіксовано влучання на території промислового об’єкта. Горіли кілька складських будівель. У Дарницькому районі удар припав на нежитловий об’єкт, де зайнялися склади та автомобілі.

За останніми наведеними даними, внаслідок російської атаки загинули 13 людей, ще 33 постраждали. Рятувальні роботи тривають.

Удар по промисловому об’єкту у Броварах

Російська атака цієї ночі зачепила й Київську область. У Броварській громаді зафіксовано влучання в об’єкт промислової інфраструктури.

Після удару виникла пожежа, а також аварійна ситуація з електропостачанням. Енергетики мають розпочати ліквідацію наслідків, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Одному постраждалому допомогу надали на місці, іншого — чоловіка 1966 року народження — госпіталізували у важкому стані.

Остаточні наслідки атаки у Броварах встановлюють.

Масована атака на південь Одещини

У ніч проти 20 серпня російські війська знову масовано атакували південні райони Одеської області. Ціллю стала цивільна інфраструктура.

Після ударів у кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Станом на ранок без світла залишалися близько 13 тис. абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

На іншій локації загорілися два причепи вантажних автомобілів із продуктами харчування. Пожежі вдалося повністю ліквідувати.

За даними обласної влади, люди внаслідок атаки не постраждали. На місцях продовжується ліквідація наслідків.

Атака на Дніпропетровщину

У ніч проти 20 серпня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені будинок культури, магазини та автомобілі.

В Апостоловому Криворізького району виникла пожежа та пошкоджена інфраструктура. У Синельниківському районі ворог атакував Васильківську громаду, де також понівечена інфраструктура.

Під російським ударом перебувало й Кам’янське.

Атака на Донеччину

Російські війська атакували Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу приватного сектору поранені двоє людей.

Після удару загорівся житловий будинок. Рятувальники локалізували пожежу, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені тимчасово призупинити роботи.

Крім того, у Слов’янську рятувальники ліквідували пожежі у приватному житловому будинку та легковому автомобілі, а також загоряння сухої трави на відкритій території.

Наслідки російських атак фіксували й у Краматорську. Там горіли балкони третього та четвертого поверхів дев’ятиповерхового житлового будинку та легковий автомобіль. Пожежі вдалося ліквідувати.

Також унаслідок атак FPV-дронів виникли пожежі у житловому будинку, гаражі та автомобілі. Рятувальники локалізували вогонь, проте через небезпеку повторних ударів роботи довелося тимчасово призупинити.

Дрони атакували НПЗ Танеко у Татарстані

У ніч проти 20 серпня безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані. За попередніми даними OSINT-ресурсів та російських пабліків, під удар потрапив НПЗ Танеко — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

У мережі з’явилися кадри ймовірного влучання по території підприємства та роботи російського ЗРГК Панцир-С1.

OSINT-ресурси також повідомляють про щонайменше 12 загиблих на підприємстві та припускають, що серед них могли бути іноземні фахівці. Водночас незалежного або офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Танеко входить до групи Татнефть і виробляє, зокрема, бензин, дизельне та авіаційне паливо.

Крім того, у ніч проти 20 серпня повідомлялося і про атаки безпілотників на об’єкти у Краснодарському краї РФ.

За даними OSINT-ресурсів, під ударом міг опинитися нафтовий термінал Тамань-Нафта. Також повідомлялося про атаку на підстанцію Тамань напругою 500 кВ.

Інформація про масштаби та наслідки цих ударів уточнюється.