Первая заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко уволилась с должности и с органов прокуратуры.

Мария Вдовиченко уволилась из органов прокуратуры

Мария Вдовиченко подала заявление на увольнение, соответствующий приказ был подписан.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Сейчас смотрят

– Вчера был ее последний рабочий день, – добавил собеседник УП.

Она занимала должность первого заместителя генерального прокурора и фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

Напомним, что 4 сентября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера. Это произошло в рамках операции Карфагена.

После этого суд уже арестовал двух главных фигурантов дела Сергея Крапиву и его водителя Сергея Куцого. Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения 24-летней Елизавете Ивахненко, фигурирующей в деле НАБУ и САП Карфаген под кодовым именем Муза.

8 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.