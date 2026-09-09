Первая заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко уволилась из прокуратуры — СМИ
Первая заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко уволилась с должности и с органов прокуратуры.
Мария Вдовиченко уволилась из органов прокуратуры
Мария Вдовиченко подала заявление на увольнение, соответствующий приказ был подписан.
Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
– Вчера был ее последний рабочий день, – добавил собеседник УП.
Она занимала должность первого заместителя генерального прокурора и фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.
Напомним, что 4 сентября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера. Это произошло в рамках операции Карфагена.
После этого суд уже арестовал двух главных фигурантов дела Сергея Крапиву и его водителя Сергея Куцого. Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения 24-летней Елизавете Ивахненко, фигурирующей в деле НАБУ и САП Карфаген под кодовым именем Муза.
8 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора.