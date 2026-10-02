Российские войска ночью и утром 2 октября продолжили атаки на Украину.

В Киеве удар пришелся по многоэтажке в Дарницком районе, где есть погибший и пострадавшие. Также россияне снова атаковали Южный мост, из-за чего в столице ограничили движение транспорта.

В Днепропетровской области российские беспилотники почти 20 раз атаковали три района, повредив жилые дома, магазины, автосервис и инфраструктуру.

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В Ровенской области во время ночной атаки было повреждено гражданское предприятие, из-за пожара жителей соседних домов эвакуировали.

Тем временем Постоянный совет ОБСЕ по требованию Украины срочно рассмотрел гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках.

Об этих и других событиях ночи и утра 2 октября — читайте в дайджесте.

Атака на Киев

В ночь на 2 октября российские войска снова атаковали Киев. В Дарницком районе попадание пришлось на верхние этажи 25-этажного жилого дома.

По данным спасателей, пожар возник на 24–25 этажах и охватил 120 кв. м. Площадь разрушений составляет около 40 кв. м. Огонь потушили, после чего спасатели продолжили разбирать и поливать конструкции.

Во время ликвидации последствий атаки в доме нашли тело погибшего. Еще двух человек спасатели вывели из многоэтажки и передали медикам, шестерых жильцов эвакуировали.

В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. Взрывная волна повредила окна нежилого здания и несколько автомобилей.

Утром российские войска также снова поразили Южный мост. Это уже третья атака на объект за сутки: накануне сообщалось о двух попаданиях БпЛА вблизи опорной части моста. После предыдущих ударов специалисты не обнаружили критических повреждений конструкций.

После нового удара 2 октября Южный мост полностью перекрыли для автомобилей в обоих направлениях. На мосту Метро частично ограничили движение с левого на правый берег, а на мосту Патона ввели ограничения движения в направлении левого берега.

Информация о последствиях атаки на столицу продолжает уточняться.

Удары по Днепропетровской области

Российские войска ночью и утром почти 20 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская общины.

В результате атак повреждены многоквартирные жилые дома, магазин, автосервис и объекты инфраструктуры. Пострадал 50-летний мужчина, но от госпитализации он отказался.

В Криворожском районе российские войска атаковали Зеленодольскую общину. Там повреждены магазин и инфраструктурный объект.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Петропавловская община.

Атака на Ровенскую область

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Ровенскую область. В результате удара пострадало гражданское предприятие.

На территории предприятия вспыхнул пожар. Из-за возгорания помещений жителей соседних домов эвакуировали в безопасные места.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

На месте работают соответствующие службы, которые устраняют последствия российского удара.

ОБСЕ срочно рассмотрела ситуацию в Олешках

Постоянный совет ОБСЕ по требованию Украины провел экстренное заседание по поводу гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, во время заседания прозвучало требование к России обеспечить международным организациям полный, безопасный и беспрепятственный доступ к городу.

Также речь шла о необходимости обеспечить гражданских жителей продуктами и медикаментами и создать безопасные маршруты для эвакуации людей.

Украинская делегация во время заседания также опровергла российские заявления о причинах гуманитарной ситуации в Олешках. По утверждению украинской стороны, оккупационные власти блокируют доставку гуманитарной помощи и не позволяют жителям покинуть город.

Сибига заявил, что за политическими призывами должны следовать практические шаги — обеспечение гуманитарного доступа, усиление давления на Россию и привлечение виновных к ответственности.

Черноморский флот РФ перевели в повышенную боевую готовность

Командование Черноморского флота РФ усилило меры безопасности накануне годовщины ударов по Крымскому мосту, утверждают в партизанском движении Атеш.

По информации движения, российским военным приказали гораздо чаще патрулировать акваторию и увеличить интенсивность тренировок по отражению атак с моря.

Личный состав также должен отрабатывать взаимодействие между операторами беспилотников, подразделениями ПВО и РЭБ, а также экипажами патрульных катеров.

В Атеш связывают такие меры с ожиданиями российского командования относительно возможной активизации Сил обороны Украины вблизи оккупированного Крыма накануне 8 октября. Это утверждение партизанского движения; подтверждения таких планов со стороны Украины в предоставленных материалах нет.

Путин отверг предложение о взаимном прекращении ударов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не согласна на предложение о взаимном прекращении ударов между Украиной и РФ. Соответствующее заявление он сделал 1 октября во время форума Валдай.

Речь шла о варианте, при котором Украина прекратила бы удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а РФ — по определенным объектам, важным для Украины.

Путин назвал такой подход “бессмысленным” и заявил, что Москва не намерена соглашаться на предложенное взаимное ограничение ударов.

Во время выступления он также признал влияние украинских ударов на российскую инфраструктуру. Reuters сообщает, что эта тема прозвучала на фоне более общих заявлений Путина о войне против Украины и отношениях с Западом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.