Російські війська вночі та вранці 2 жовтня продовжили атаки на Україну.

У Києві удар припав по багатоповерхівці в Дарницькому районі, де є загиблий та постраждалі. Також росіяни знову атакували Південний міст, через що у столиці обмежили рух транспорту.

На Дніпропетровщині російські безпілотники майже 20 разів атакували три райони, пошкодивши житлові будинки, магазини, автосервіс та інфраструктуру.

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На Рівненщині під час нічної атаки пошкоджене цивільне підприємство, через пожежу жителів навколишніх будинків евакуювали.

Тим часом Постійна рада ОБСЄ на вимогу України терміново розглянула гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках.

Про ці та інші події ночі та ранку 2 жовтня — читайте у дайджесті.

Атака на Київ

Уночі проти 2 жовтня російські війська знову атакували Київ. У Дарницькому районі влучання припало у верхні поверхи 25-поверхового житлового будинку.

За даними рятувальників, пожежа виникла на 24–25 поверхах і охопила 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м. Вогонь ліквідували, після чого рятувальники продовжили розбирати та проливати конструкції.

Під час ліквідації наслідків атаки у будинку виявили тіло загиблого. Ще двох людей рятувальники вивели з багатоповерхівки та передали медикам, шістьох мешканців евакуювали.

У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів.

Уранці російські війська також знову влучили в Південний міст. Це вже третя атака на об’єкт упродовж доби: напередодні повідомлялося про два влучання БпЛА поблизу опорної частини мосту. Після попередніх ударів фахівці не виявили критичних пошкоджень конструкцій.

Після нового удару 2 жовтня Південний міст повністю перекрили для автомобілів в обох напрямках. На мосту Метро частково обмежили рух з лівого на правий берег, а на мосту Патона були запроваджені обмеження руху в напрямку лівого берега.

Інформація про наслідки атаки на столицю уточнюється.

Удари по Дніпропетровщині

Російські війська вночі та вранці майже 20 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазин, автосервіс та об’єкти інфраструктури. Постраждав 50-річний чоловік, однак від госпіталізації він відмовився.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Там пошкоджені магазин та інфраструктурний об’єкт.

У Синельниківському районі під ударом перебувала Петропавлівська громада.

Атака на Рівненщину

Уночі проти 2 жовтня російські війська атакували Рівненську область. Унаслідок удару пошкоджень зазнало цивільне підприємство.

На території підприємства виникла пожежа. Через займання приміщень жителів розташованих поруч будинків евакуювали в безпечні місця.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару.

ОБСЄ терміново розглянула ситуацію в Олешках

Постійна рада ОБСЄ на вимогу України провела термінове засідання щодо гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Як повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, під час засідання пролунала вимога до Росії забезпечити міжнародним організаціям повний, безпечний і безперешкодний доступ до міста.

Також йшлося про необхідність забезпечити цивільних продуктами та медикаментами і створити безпечні маршрути для евакуації людей.

Українська делегація під час засідання також заперечила російські заяви щодо причин гуманітарної ситуації в Олешках. За твердженням української сторони, окупаційна влада блокує доставлення гуманітарної допомоги та не дозволяє жителям залишити місто.

Сибіга заявив, що після політичних закликів мають бути практичні кроки — забезпечення гуманітарного доступу, посилення тиску на Росію та притягнення винних до відповідальності.

Чорноморський флот РФ перевели у підвищену бойову готовність

Командування Чорноморського флоту РФ посилило заходи безпеки напередодні річниці ударів по Кримському мосту, стверджують у партизанському русі Атеш.

За інформацією руху, російським військовим наказали значно частіше патрулювати акваторію та збільшити інтенсивність тренувань із відбиття атак із моря.

Особовий склад також має відпрацьовувати взаємодію між операторами безпілотників, підрозділами ППО і РЕБ та екіпажами патрульних катерів.

В Атеш пов’язують такі заходи з очікуваннями російського командування щодо можливої активізації Сил оборони України поблизу окупованого Криму напередодні 8 жовтня. Це твердження партизанського руху, підтвердження таких планів українською стороною у наданих матеріалах немає.

Путін відкинув пропозицію про взаємне припинення ударів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не погоджується на пропозицію щодо взаємного припинення ударів між Україною та РФ. Відповідну заяву він зробив 1 жовтня під час форуму Валдай.

Ішлося про варіант, за якого Україна припинила б удари по російських нафтопереробних заводах, а РФ — по визначених чутливих для України об’єктах.

Путін назвав такий підхід “безглуздим” і заявив, що Москва не має наміру погоджуватися на запропоноване взаємне обмеження ударів.

Під час виступу він також визнав вплив українських ударів на російську інфраструктуру. Reuters повідомляє, що ця тема прозвучала на тлі ширших заяв Путіна про війну проти України та відносини із Заходом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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