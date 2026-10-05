Украина активно расширяет международное сотрудничество по усилению защиты неба от российских атак. Украинские пилоты приступают к обучению на французских истребителях Rafale, а партнеры готовят новые партии боеприпасов для самолетов F-16 и систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении за 5 октября.

Учения на Rafale и боеприпасы для F-16

Зеленский провел ряд дипломатических переговоров с лидерами европейских стран, в частности, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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По словам Зеленского, с Макроном согласовано начало обучения украинских пилотов на истребителях Rafale, что усилит защиту воздушного пространства Украины и поддержит французскую промышленность.

При содействии премьера Нидерландов обеспечивается быстрая поставка амуниции для самолетов F-16 по всему миру. Эти боеприпасы являются одним из самых мощных инструментов для сбивания реактивных дронов-камикадзе типа Shahed. Пакеты помощи уже находятся в пути.

С польским премьер-министром скоординирована работа на уровне Европейского Союза. При благоприятной ситуации безопасности Зеленский и Туск планируют встретиться в ближайшие недели.

Усиление ПВО и внутренние защитные шаги

Зеленский провел детальные обсуждения с премьер-министром Сергеем Корецким, руководством Министерства обороны, Министерства инфраструктуры и Вооруженных сил Украины.

Власти готовят новые контракты на поставку систем ПВО и ракет к ним. В приоритете остается привлечение дополнительных систем антибалистической защиты для сохранения критической инфраструктуры.

В то же время увеличивается количество турелей, специальных мобильных групп и разрабатываются перехватчики для сбивания вражеских беспилотников.

Атака на гражданское судно в Черном море и обстрел Харькова

В обращении президент сообщил об очередном акте агрессии РФ в нейтральных водах Черного моря.

В частности, российские дроны затопили гражданское судно с грузом кукурузы, принадлежащее Турции. Экипаж состоял из граждан Азербайджана и Индии.

В результате атаки погиб капитан судна, еще один член экипажа считается пропавшим без вести.

Кроме того, в течение всего дня в Харькове продолжалась спасательная операция после удара российских управляемых авиабомб. Под завалами искали людей, более 50 человек получили ранения, есть погибшие.

Дипломатические перспективы и трехсторонняя встреча

Украина рассчитывает, что в октябре американской стороне удастся организовать трехстороннюю встречу по активизации дипломатического процесса.

По словам Зеленского, украинская команда полностью готова к переговорам, однако аналогичная готовность нужна от России, которая сосредоточена на ударах по Украине и дестабилизации Европы.

Президент Украины призвал всех международных партнеров в Европе и США в течение октября максимально сосредоточиться на предоставлении необходимой защиты от российских ударов.

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