Україна активно розширює міжнародну співпрацю для посилення захисту неба від російських атак. Українські пілоти розпочинають навчання на французьких винищувачах Rafale, а партнери готують нові партії боєприпасів для літаків F-16 та систем протиповітряної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за 5 жовтня.

Навчання на Rafale та боєприпаси для F-16

Зеленський провів низку дипломатичних переговорів із лідерами європейських країн, зокрема, з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, з Макроном узгоджено початок навчання українських пілотів на винищувачах Rafale, що посилить захист повітряного простору України та підтримає французьку промисловість.

За сприяння прем’єра Нідерландів забезпечується швидке постачання амуніції для літаків F-16 по всьому світу. Ці боєприпаси є одним із найпотужніших інструментів для збиття реактивних дронів-камікадзе типу Shahed. Пакети допомоги вже перебувають у дорозі.

Із польським прем’єр-міністром скоординовано роботу на рівні Європейського Союзу. За сприятливої безпекової ситуації Зеленський і Туск планують зустрітися найближчими тижнями.

Посилення ППО та внутрішні захисні кроки

Зеленський провів детальні обговорення із прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, керівництвом Міністерства оборони, Міністерства інфраструктури та Збройних сил України.

Влада готує нові контракти на постачання систем ППО та ракет до них. У пріоритеті залишається залучення додаткових систем антибалістичного захисту для збереження критичної інфраструктури.

Водночас збільшується кількість турелей, спеціальних мобільних груп та розробляються перехоплювачі для збиття ворожих безпілотників.

Атака на цивільне судно в Чорному морі та обстріл Харкова

У зверненні президент повідомив про черговий акт агресії РФ у нейтральних водах Чорного моря.

Зокрема, російські дрони затопили цивільне судно з вантажем кукурудзи, яке належить Туреччині. Екіпаж складався з громадян Азербайджану та Індії.

Внаслідок атаки загинув капітан судна, ще один член екіпажу вважається зниклим безвісти.

Крім того, протягом усього дня в Харкові тривала рятувальна операція після удару російських керованих авіабомб. Під завалами шукали людей, понад 50 осіб зазнали поранень, є загиблі.

Дипломатичні перспективи та тристороння зустріч

Україна розраховує, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч для активізації дипломатичного процесу.

За словами Зеленського, українська команда повністю готова до переговорів, проте аналогічна готовність потрібна від Росії, яка наразі зосереджена лише на ударах по Україні та дестабілізації Європи.

Президент України закликав усіх міжнародних партнерів у Європі та США саме протягом жовтня максимально зосередитися на наданні необхідного захисту від російських ударів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.