У Києві за командою НЕК Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.

Вимкнення світла у Києві 6 листопада

Під час екстрених відключень звичайні погодинні графіки не діють. Тому час відновлення електропостачання може відрізнятися від оприлюднених раніше графіків.

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У разі змін у ситуації з електропостачанням енергетики обіцяють додатково інформувати споживачів.

Напередодні екстрені відключення світла торкнулися частини Святошинського, Шевченківського та Подільського районів Києва.

Нагадаємо, що у столиці, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях запроваджені аварійні вимкнення електроенергії обсягом у п’ять черг.

5 листопада у Києві виникли тимчасові перебої з водопостачанням через знеструмлення об’єктів Київводоканалу внаслідок атак.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабінет міністрів передасть столиці 10 додаткових потужних генераторів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів Київводоканалу.

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