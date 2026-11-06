Екстрені відключення електроенергії запровадили у Києві: що відомо
У Києві за командою НЕК Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.
Вимкнення світла у Києві 6 листопада
Під час екстрених відключень звичайні погодинні графіки не діють. Тому час відновлення електропостачання може відрізнятися від оприлюднених раніше графіків.
У разі змін у ситуації з електропостачанням енергетики обіцяють додатково інформувати споживачів.
Напередодні екстрені відключення світла торкнулися частини Святошинського, Шевченківського та Подільського районів Києва.
Нагадаємо, що у столиці, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях запроваджені аварійні вимкнення електроенергії обсягом у п’ять черг.
5 листопада у Києві виникли тимчасові перебої з водопостачанням через знеструмлення об’єктів Київводоканалу внаслідок атак.
Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабінет міністрів передасть столиці 10 додаткових потужних генераторів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів Київводоканалу.