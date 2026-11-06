Кремль использует гуманитарные кризисы, за которые сам несет ответственность, как инструмент влияния на Белый дом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 5 ноября.

Россия использует гуманитарные кризисы для давления на США

Аналитики ISW обратили внимание на встречу 5 ноября в Белом доме, посвященную гуманитарной эвакуации жителей оккупированных Олешек.

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В мероприятии, которое проводила первая леди США Мелания Трамп, приняли участие представители Украины и России. Украинскую сторону представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и народный депутат Давид Арахамия.

От России прибыли специальный представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев и российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Во время встречи Дмитриев подчеркивал гуманитарную важность прекращения огня в Олешках и сравнивал это с предыдущими усилиями Мелании Трамп по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.

Однако, как отмечают в ISW, российский представитель не упомянул, что именно вторжение и оккупация России вызвали гуманитарный кризис в Олешках.

По мнению аналитиков, такая риторика — часть более широкой стратегии Кремля. Москва пытается использовать ограниченное гуманитарное сотрудничество, чтобы сформировать более благосклонное отношение администрации Трампа к России и добиться уступок от Вашингтона во время будущих переговоров.

Кремль пытается представить Путина готовым к миру

В Институте изучения войны отмечают, что российские чиновники пытаются создать образ Владимира Путина как лидера, готового к переговорам и гуманитарным договоренностям.

При этом такие заявления звучат на фоне российских ударов по гражданскому населению Украины.

В частности, аналитики упомянули недавнюю атаку на железнодорожный вокзал в Днепре, в результате которой, по их данным, погибли как минимум 14 человек. Удар произошел во время действия соглашений о прекращении огня в районе Олешко.

В ISW считают, что Кремль пытается использовать гуманитарные договоренности для получения политических преимуществ, при этом продолжая военные атаки на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарная миссия в оккупированных Олешках доказала, что Россия способна прекратить боевые действия по решению Путина.

Во время выступления на 30-м Иберо-американском саммите глава государства подчеркнул, что временное прекращение огня позволило провести эвакуацию и спасти сотни людей.

Напомним, что режим тишины в Олешках начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени в рамках гуманитарной инициативы первой леди США Мелании Трамп. По предварительным договоренностям, он должен был продлиться до 22:59 1 ноября.

Как рассказал Фактам ICTV начальник отдела коммуникаций 34 отдельной бригады морской пехоты Борисфен Евгений Воронецкий, российские военные воспользовались режимом тишины, чтобы завезти в Олешки тяжелую технику, топливо, дроны и другое военное снаряжение.

По его словам, после эвакуации местных жителей оккупанты начали заселяться в их дома под видом проверок безопасности. Российские военные также искали помещения с подвалами для обустройства складов топлива и размещения генераторов.