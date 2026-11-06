Кремль використовує гуманітарні кризи, за які сам несе відповідальність, як інструмент впливу на Білий дім.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 5 листопада.

Росія використовує гуманітарні кризи для впливу на США

Аналітики ISW звернули увагу на зустріч 5 листопада в Білому домі, присвячену гуманітарній евакуації жителів окупованих Олешок.

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У заході, який проводила перша леді США Меланія Трамп, взяли участь представники України та Росії. Українську сторону представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і народний депутат Давид Арахамія.

Від Росії прибули спеціальний представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв та російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Під час зустрічі Дмитрієв наголошував на гуманітарному значенні припинення вогню в Олешках та порівнював його з попередніми зусиллями Меланії Трамп щодо повернення українських дітей, депортованих до Росії.

Однак, як зазначають в ISW, російський представник не згадав, що саме вторгнення та окупація Росії спричинили гуманітарну кризу в Олешках.

На думку аналітиків, така риторика є частиною ширшої стратегії Кремля. Москва намагається використати обмежену гуманітарну співпрацю, щоб сформувати прихильніше ставлення адміністрації Трампа до Росії та домогтися поступок від Вашингтона під час майбутніх переговорів.

Кремль намагається представити Путіна готовим до миру

В Інституті вивчення війни наголошують, що російські посадовці намагаються створити образ Володимира Путіна як лідера, готового до переговорів і гуманітарних домовленостей.

Водночас такі заяви лунають на тлі російських ударів по цивільному населенню України.

Зокрема, аналітики згадали нещодавню атаку на залізничний вокзал у Дніпрі, внаслідок якої, за їхніми даними, загинули щонайменше 14 людей. Удар стався під час дії домовленостей про припинення вогню в районі Олешок.

В ISW вважають, що Кремль намагається використати гуманітарні домовленості для отримання політичних переваг, водночас продовжуючи військові атаки на Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що гуманітарна місія в окупованих Олешках довела здатність Росії припинити бойові дії за рішенням Путіна.

Під час виступу на 30-му Іберо-американському саміті глава держави наголосив, що тимчасове припинення вогню дозволило провести евакуацію та врятувати сотні людей.

Нагадаємо, що режим тиші в Олешках розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом у межах гуманітарної ініціативи першої леді США Меланії Трамп. За попередніми домовленостями, він мав тривати до 22:59 1 листопада.

Як розповів Фактам ICTV начальник відділення комунікацій 34 окремої бригади морської піхоти Борисфен Євген Воронецький, російські військові скористалися режимом тиші для завезення до Олешок важкої техніки, пального, безпілотників та іншого військового обладнання.

За його словами, після евакуації місцевих жителів окупанти почали заселятися в їхні будинки під виглядом перевірок безпеки. Російські військові також шукали приміщення з підвалами для облаштування складів пального та розміщення генераторів.

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