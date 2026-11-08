Російські ракети потрібно зупиняти на конвеєрах, якщо партнерам України у світі бракує антибалістики.

На цьому після нічного обстрілу України наголосив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну

Упродовж тижня, зазначає глава держави, армія РФ атакувала українські міста та громади 115 ракетами різних типів, майже 1 900 керованими авіабомбами та понад 3 000 ударних дронів.

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— Сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомб. Абсолютний цинізм і жорстокість, — наголошує Володимир Зеленський.

Наразі кількість загиблих через атаку на Комишуваху 2 листопада сягнула 55. Під завалами ще можуть залишатися люди.

У Дніпропетровській області росіяни вдарили по енергетиці, залишивши без світла понад 600 тис. людей.

— Складна ситуація на Харківщині. Багато відключень загалом у регіонах. Лише на Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилось 140 багатоповерхівок. Практично в кожному постраждалому місті та громаді тривають ремонтні роботи, — продовжує президент України.

Принагідно очільник країни подякував “енергетикам, комунальникам, кожній ремонтній бригаді, які буквально 24/7 повертають водо-, електро-, теплопостачання людям”.

Усі ці російські удари впродовж тижня, нагадує Володимир Зеленський, були комбінованими, у яких багато балістики.

І значна частина ракет, додає Володимир Зеленський, вироблені саме цьогоріч, тож Україна постійно передає партнерам інформацію про російські підприємства, які залучені до виробництва російської балістики.

— У жовтні були великі санкційні пакети України проти залучених фізичних і юридичних осіб. Дуже важливо, щоб вони були синхронізовані в Європі та юрисдикціях Групи семи.

Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах. Розраховуємо на сильний 22-й санкційний пакет ЄС. Дякую всім партнерам, які справді допомагають, — сказав на завершення Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін вичерпав можливості подальшого постачання Україні систем Patriot. За його словами, Німеччина зробила все можливе в межах наявних ресурсів, тому інші держави повинні активніше долучитися до забезпечення України системами протиповітряної оборони.

Наприкінці жовтня міністр оборони України Євгеній Хмара пропонував країнам формату E5 — Німеччині, Великій Британії, Франції, Польщі та Італії — передати Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot та IRIS-T.

Київ натомість мав би компенсувати ці запаси майбутніми постачаннями озброєння, на які очікує Україна.

За даними президента Володимира Зеленського, за три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до Patriot, тоді як у середньому країна щомісяця потребує 350 ракет-перехоплювачів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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обстріл, атака дронами і ракетами

Джерело: Володимир Зеленський

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