В ночь на 11 ноября российские войска продолжили атаковать украинские регионы.

В Харькове после ракетного удара вспыхнул масштабный пожар в гаражном кооперативе, есть пострадавший. В Кривом Роге беспилотники атаковали критическую инфраструктуру, оставив часть города без электричества.

В Запорожской области в результате российского удара пострадали шесть человек. В Ровенской области повреждены частные дома, а в Черкасской области под ударом оказался энергетический объект. Тем временем в российском порту Усть-Луга после атаки беспилотников возник пожар.

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В то же время президент Владимир Зеленский сообщил об обсуждении масштабного обмена пленными во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Об этих и других событиях ночи и утра 11 ноября — читай в дайджесте.

Ракетный удар по Харькову

В ночь на 11 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова. В результате атаки пострадал один человек.

Один из снарядов попал на территорию гаражного кооператива, где разразился масштабный пожар площадью 900 кв. м. Огонь охватил 38 гаражных боксов и 15 автомобилей.

Также в результате обстрела были повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи.

На месте работали спасатели ГСЧС, в том числе саперы и психологи.

Атака на Днепропетровскую область

Поздно вечером 10 ноября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками объекты критической инфраструктуры Кривого Рога.

По информации председателя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате ударов повреждено пять жилых домов. Погибших и пострадавших нет.

Из-за атаки часть города по состоянию на утро 11 ноября оставалась без электричества. Некоторые больницы и насосные станции водоканала перешли на работу от генераторов.

Из-за отключения электричества в одной из шахт под землей оказались заблокированными девять работников. Спасатели эвакуировали всех на поверхность.

Восстановительные работы продолжались всю ночь. К ним привлекли энергетиков, тепловиков и коммунальные службы. Утром удалось возобновить штатную работу городского электротранспорта, при этом работы на котельных продолжались.

Кроме того, российские беспилотники атаковали Никополь, Покровскую и Марганецкую общины Никопольского района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 28 российских беспилотников.

Удар по Запорожскому району

Вечером 10 ноября российские войска нанесли удар по одному из поселков Запорожского района. В результате атаки пострадали шесть человек.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали двух раненых женщин и доставили их в больницу. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По разным адресам после удара загорелись четыре поврежденных частных дома, квартира на третьем этаже многоэтажки, фасад магазина и колесо полуприцепа.

Спасатели потушили пожары. На местах работали все необходимые экстренные службы.

Атака на Ровенскую область

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Ровенскую область. В Костопольской общине в результате удара повреждены три частных жилых дома.

В одном из домов разрушены стена и крыша.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

На месте работают представители экстренных и коммунальных служб, которые оценивают масштабы повреждений и устраняют последствия удара.

Удар по энергетике Черкасской области

За последние сутки российские войска атаковали Черкасскую область. Главной целью стала энергетическая инфраструктура региона.

В Уманском районе в результате удара поврежден один из энергетических объектов.

Из-за повреждений по состоянию на утро 11 ноября часть потребителей оставалась без электричества.

Ремонтные бригады работали с ночи, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

В то же время украинские защитники сбили в пределах области один российский беспилотник.

Атака на Житомирскую область

С вечера 10 ноября российские войска нанесли многочисленные удары беспилотниками по Житомирской области. Под ударом оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры.

Удары зафиксировали в Житомирской, Глыбочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской общинах.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, частное предприятие и как минимум 20 автомобилей.

Известно о четырех пострадавших. Среди них — сотрудники Национальной полиции, которые приехали на вызов и попали под повторный российский удар, когда фиксировали последствия атаки.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Атака на Чернигов В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Чернигов. В результате удара на территории частного предприятия возник пожар. Взрывная волна повредила грузовые и легковые автомобили, которые находились на автостоянке. Спасатели оперативно потушили пожар и не допустили распространения огня. По предварительной информации, пострадавших нет.

Атака дронов на порт Усть-Луга в России

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России, недалеко от Санкт-Петербурга.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил попадание в портовую зону. После атаки там возник пожар, к тушению которого привлекли соответствующие службы.

Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

По информации OSINT-проекта ASTRA, перед атакой в регионе объявили об опасности из-за беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны.

Масштабы повреждений портовой инфраструктуры пока уточняются.

Переговоры в Абу-Даби и обмен пленными

10 ноября в Абу-Даби прошел первый день переговоров между представителями Украины, США и России. Встреча длилась около четырех часов.

По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, возможные шаги по деэскалации и гуманитарные вопросы, в частности освобождение военнопленных.

Одной из главных тем стала возможность масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Зеленский сообщил, что американская сторона планирует поднять этот вопрос во время дальнейших контактов с Россией.

Российская делегация также поднимала территориальные вопросы. Президент Украины подчеркнул, что такие решения должны обсуждаться на уровне лидеров государств.

На 11 ноября запланировано продолжение переговоров. Стороны должны более подробно рассмотреть меры по деэскалации, энергетические вопросы, ситуацию в Черном море и перспективы обмена пленными.

Также будут обсуждать возможность проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.

Подготовка новой эвакуации из Олешек

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека готовит новую гуманитарную миссию для эвакуации жителей временно оккупированных Олешек и близлежащих населенных пунктов Херсонской области.

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, после первой гуманитарной операции в его офис продолжают поступать обращения от людей, которые хотят уехать на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас специалисты собирают информацию о местонахождении желающих эвакуироваться, состоянии их здоровья, возможности самостоятельного передвижения и потребности в специальном транспорте.

Особое внимание уделяют пожилым людям, маломобильным гражданам, людям с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.

Для проведения следующей эвакуации нужно согласовать гуманитарные условия и меры безопасности.

Заявки на выезд принимают через WhatsApp, Viber и Telegram по номерам +38 067 717 51 70 и +38 073 719 81 34.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.