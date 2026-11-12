В ночь на 12 ноября российские войска атаковали украинские регионы ракетами и дронами. В Киеве в результате попадания дрона в многоэтажку погибла женщина, еще пять человек пострадали.

В Киевской области под удар попало предприятие, а в Днепропетровской области россияне более десяти раз атаковали три района.

В Ровенской области из-за ударов по энергетической инфраструктуре без электричества остались более 160 населенных пунктов. В Житомирской области также повреждены энергетические объекты, есть пострадавший.

Сейчас смотрят

Тем временем в Москву прибыли спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для переговоров с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2027 года есть окно возможностей для достижения результата в переговорах о завершении войны.

Об этих и других событиях ночи и утра 12 ноября — читайте в дайджесте.

Атака на Киев

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Киев. В Соломенском районе один из дронов попал в девятиэтажный жилой дом.

В результате удара возник пожар, охвативший помещения с третьего по шестой этаж. Предварительно зафиксировано частичное разрушение здания на уровне пятого этажа.

В результате атаки погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара.

Атака на Киевскую область

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.

В Обуховском районе в результате атаки повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. На территории возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

На момент удара на предприятии находились работники. После объявления воздушной тревоги все они покинули территорию, поэтому обошлось без пострадавших.

Соответствующие службы продолжают устанавливать масштабы повреждений и ликвидировать последствия атаки.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 12 ноября российские войска более десяти раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области.

В Павлоградском районе под ударами оказались Павлоград, Богдановская и Межиричская общины. Повреждены хозяйственные постройки, автомобили, складские помещения и сельскохозяйственная техника. Возникли пожары.

В Никопольском районе российские войска атаковали Никополь.

В Дубовиковской общине Синельниковского района в результате ударов повреждены складские помещения.

Удары по энергетике Ровенской области

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области.

По информации главы Ровенской ОВА Александра Коваля, в результате ударов возникли перебои с электроснабжением в Ровенском и Сарненском районах.

В частности, без света остался Костополь. Объекты критической инфраструктуры города перевели на работу от генераторов.

По состоянию на 08:30 более 160 населенных пунктов Ровенской области оставались без электричества.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. По предварительным данным, погибших в результате атаки нет.

Атака на Житомирскую область

В течение суток российские войска неоднократно атаковали Житомирскую область. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры в Житомирском, Коростенском и Бердичевском районах.

В результате атак пострадал один человек.

Также повреждены здание предприятия, крыша жилого дома, окна в домах и хозяйственные постройки.

В нескольких местах возникли пожары, которые спасатели потушили.

Работу ГСЧС затрудняли постоянные воздушные тревоги. Из-за угрозы повторных ударов спасателям приходилось приостанавливать тушение и отходить на безопасное расстояние.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным

12 ноября специальные посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

По информации российского агентства ТАСС, самолет с американскими представителями приземлился в аэропорту Внуково.

Там их встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж покинул территорию аэропорта.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что переговоры запланированы на первую половину дня 12 ноября.

После встречи в Москве Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин, где их ждут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский заявил об окне возможностей для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2027 года существует окно возможностей для достижения результата в переговорах о завершении российско-украинской войны.

Об этом глава государства сообщил 11 ноября во время совместного брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По словам Зеленского, сейчас все стороны, вовлеченные в переговорный процесс, заинтересованы в том, чтобы добиться результата до конца года. Он связывает это, в частности, с возможными политическими изменениями в США и Европе.

Президент отметил, что американские представители отправились в Москву с конкретными предложениями, которые обсуждались во время предыдущих переговоров в Абу-Даби.

Зеленский выразил надежду, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернутся в Дублин с результатами переговоров с российской стороной.

В то же время он подчеркнул, что не питает больших надежд на позицию России, но не исключает возможности прогресса.

По словам президента, Украина стремится добиться результата в мирном процессе до конца 2026 года и будет продолжать работать над этим.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.