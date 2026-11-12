Уночі проти 12 листопада російські війська атакували українські регіони ракетами та безпілотниками. У Києві внаслідок влучання в багатоповерхівку загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали.

На Київщині під удар потрапило підприємство, а на Дніпропетровщині росіяни понад десять разів атакували три райони.

На Рівненщині через удари по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися понад 160 населених пунктів. На Житомирщині також пошкоджені енергетичні об’єкти, є постраждалий.

Зараз дивляться

Тим часом до Москви прибули спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер для переговорів із Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до 2027 року існує вікно можливостей для досягнення результату в переговорах щодо завершення війни.

Про ці та інші події ночі та ранку 12 листопада — читайте у дайджесті.

Атака на Київ

Уночі проти 12 листопада російські війська атакували Київ. У Солом’янському районі один із дронів влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Унаслідок удару виникла пожежа, яка охопила приміщення з третього до шостого поверху. Попередньо зафіксовано часткове руйнування будівлі на рівні п’ятого поверху.

Унаслідок атаки загинула 44-річна жінка. Ще п’ятеро людей постраждали.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.

Атака на Київщину

Уночі проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджені та частково зруйновані виробничі й складські приміщення підприємства. На території виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На момент удару на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі вони залишили територію, тому минулося без постраждалих.

Відповідні служби продовжують встановлювати масштаби пошкоджень та ліквідовувати наслідки атаки.

Атака на Дніпропетровщину

Уночі проти 12 листопада російські війська понад десять разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області.

У Павлоградському районі під ударами перебували Павлоград, Богданівська та Межиріцька громади. Пошкоджені господарська споруда, автомобілі, складські приміщення та сільськогосподарська техніка. Виникли пожежі.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району внаслідок ударів пошкоджені складські приміщення.

Удари по енергетиці Рівненщини

Уночі проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області.

За інформацією начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, внаслідок ударів виникли перебої з електропостачанням у Рівненському та Сарненському районах.

Зокрема, без світла залишився Костопіль. Об’єкти критичної інфраструктури міста перевели на роботу від генераторів.

Станом на 08:30 понад 160 населених пунктів Рівненщини залишалися знеструмленими.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. За попередніми даними, загиблих унаслідок атаки немає.

Атака на Житомирщину

Протягом доби російські війська неодноразово атакували Житомирську область.Під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури у Житомирському, Коростенському та Бердичівському районах.

Унаслідок атак постраждала одна людина.

Також пошкоджені будівля підприємства, покрівля житлового будинку, вікна в оселях та господарські споруди.

На кількох локаціях виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Роботу ДСНС ускладнювали постійні повітряні тривоги. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося призупиняти гасіння та відходити на безпечну відстань.

Віткофф і Кушнер прибули до Москви на переговори з Путіним

12 листопада спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із Володимиром Путіним.

За інформацією російського агентства ТАСС, літак з американськими представниками приземлився в аеропорту Внуково.

Там їх зустрів спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв, після чого кортеж залишив територію летовища.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков повідомляв, що переговори заплановані на першу половину дня 12 листопада.

Після зустрічі в Москві Віткофф і Кушнер мають вирушити до Дубліна, де очікуються їхні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський заявив про вікно можливостей для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до 2027 року існує вікно можливостей для досягнення результату в переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Про це глава держави повідомив 11 листопада під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

За словами Зеленського, нині всі сторони, залучені до переговорного процесу, зацікавлені в досягненні результату до кінця року. Він пов’язує це, зокрема, з можливими політичними змінами у США та Європі.

Президент зазначив, що американські представники вирушили до Москви з конкретними пропозиціями, які обговорювали під час попередніх переговорів в Абу-Дабі.

Зеленський висловив сподівання, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернуться до Дубліна з результатами переговорів із російською стороною.

Водночас він наголосив, що не має великих очікувань від позиції Росії, однак не виключає можливості прогресу.

За словами президента, Україна прагне досягти результату в мирному процесі до кінця 2026 року та продовжуватиме працювати над цим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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