Україна зупинила вже понад 55% нафтопереробних потужностей РФ – ЗеленськийДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних операцій проти російської нафтової інфраструктури.
- За словами президента, систематичні удари Сил оборони вже суттєво вплинули на можливості Росії переробляти нафту.
- Глава держави також пояснив, чому Україна продовжує такі операції на тлі російських атак на українську енергетику.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські далекобійні удари вже призвели до зупинки понад 55% нафтопереробних потужностей Росії.
Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 15 листопада за підсумками доповіді Михайла Драпатого.
Зеленський про результати далекобійних ударів
За словами Зеленського, українські сили практично щодня досягають нових результатів у межах далекобійних операцій проти РФ.
– Зараз фактично кожного дня є наші результати, і загалом на сьогодні ми зупинили вже більш ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей, – зауважив голова нашої держави.
Президент наголосив, що такі удари є справедливою відповіддю України на небажання Москви йти на деескалацію та продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.
Нагадаємо, що також у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по Україні.
Також, за його словами, Україна планує працювати із союзниками над збільшенням виробництва безпілотників, аби відповідати країні-агресору на фронті.
Нагадаємо, що 11 листопада, підрозділи Сил спеціальних операцій втретє уразили Омський НПЗ — найбільший нафтопереробний завод Росії. Для цього українські безпілотники подолали майже 3 тис. км.
Також у ніч на 13 листопада українські військові завдали удару по Волгоградському НПЗ. За даними Генштабу, пошкоджено чотири установки первинної переробки нафти, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та шість резервуарів.
Загалом, як 12 листопада повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, від 30 жовтня Сили оборони атакували всі п’ять найбільших нафтопереробних заводів РФ — Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський.
Також під удари потрапили Новокуйбишевський і Саратовський НПЗ.