Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські далекобійні удари вже призвели до зупинки понад 55% нафтопереробних потужностей Росії.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 15 листопада за підсумками доповіді Михайла Драпатого.

Зеленський про результати далекобійних ударів

За словами Зеленського, українські сили практично щодня досягають нових результатів у межах далекобійних операцій проти РФ.

Зараз дивляться

– Зараз фактично кожного дня є наші результати, і загалом на сьогодні ми зупинили вже більш ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей, – зауважив голова нашої держави.

Президент наголосив, що такі удари є справедливою відповіддю України на небажання Москви йти на деескалацію та продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що також у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по Україні.

Також, за його словами, Україна планує працювати із союзниками над збільшенням виробництва безпілотників, аби відповідати країні-агресору на фронті.

Нагадаємо, що 11 листопада, підрозділи Сил спеціальних операцій втретє уразили Омський НПЗ — найбільший нафтопереробний завод Росії. Для цього українські безпілотники подолали майже 3 тис. км.

Також у ніч на 13 листопада українські військові завдали удару по Волгоградському НПЗ. За даними Генштабу, пошкоджено чотири установки первинної переробки нафти, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та шість резервуарів.

Загалом, як 12 листопада повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, від 30 жовтня Сили оборони атакували всі п’ять найбільших нафтопереробних заводів РФ — Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський.

Також під удари потрапили Новокуйбишевський і Саратовський НПЗ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.