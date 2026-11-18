В Киеве частично восстановили движение по Южному и Северному мостам, однако сохраняются ограничения для отдельных видов транспорта. На Подольском мостовом переходе временно ограничивают проезд во время воздушных тревог, а на мосту Патона действует реверсивное движение. Дарницкий мост и мост Метро открыты без ограничений.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Как организовано движение по мостам Киева 18 ноября

Южный мост. С регулируемым интервалом разрешен проезд автомобилей массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Движение с правого на левый берег остается закрытым.

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Северный мост. Общественный и специальный транспорт может двигаться по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Проезд легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещен.

Подольский мостовой переход. Проезд с левого на правый берег временно ограничивают примерно на 15 минут после объявления воздушной тревоги.

Дарницкий мост и мост Метро. Открыты для движения без ограничений.

Мост имени Евгения Патона. Действует реверсивное движение: с 06:00 до 16:00 транспорт движется с левого берега на правый, а с 16:00 до 24:00 – в обратном направлении.

В КГГА призывают водителей учитывать актуальную организацию движения по мостам при планировании маршрутов по городу.

Атака РФ на Северный и Южный мосты 17 ноября

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами.

В результате атаки повреждения получили Северный и Южный мосты, объекты критической инфраструктуры, жилые и нежилые здания. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российская армия выпустила по Южному мосту четыре баллистические ракеты, а по Северному – три.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что специалисты проводят обследование мостовых конструкций, чтобы установить масштабы повреждений и выяснить, когда можно будет восстановить транспортное сообщение.

Он подчеркнул, что движение по мостам откроют после того, как специалисты предоставят заключения о характере и степени повреждений.

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