У Києві частково відновили рух Південним і Північним мостами, проте зберігаються обмеження для окремих видів транспорту. На Подільському мостовому переході тимчасово обмежують проїзд під час повітряних тривог, а на мосту Патона діє реверсивний рух. Дарницький міст і міст Метро відкриті без обмежень.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Як організовано рух мостами Києва 18 листопада

Південний міст. Із регульованим інтервалом дозволено проїзд автомобілів масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег залишається закритим.

Зараз дивляться

Північний міст. Громадський і спеціальний транспорт може рухатися крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Проїзд легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

Подільський мостовий перехід. Проїзд із лівого на правий берег тимчасово обмежують приблизно на 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро. Відкриті для руху без обмежень.

Міст імені Євгена Патона. Діє реверсивний рух: із 06:00 до 16:00 транспорт рухається з лівого берега на правий, а з 16:00 до 24:00 – у зворотному напрямку.

У КМДА закликають водіїв враховувати актуальну організацію руху мостами під час планування маршрутів містом.

Атака РФ на Північний і Південний мости 17 листопада

У ніч проти 17 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали Північний і Південний мости, об’єкти критичної інфраструктури, житлові та нежитлові будівлі. У кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія випустила по Південному мосту чотири балістичні ракети, а по Північному – три.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що спеціалісти проводять обстеження мостових конструкцій, аби встановити масштаби пошкоджень і з’ясувати, коли можна буде відновити транспортне сполучення.

Він наголосив, що рух мостами відкриють після того, як фахівці нададуть висновки щодо характеру та ступеня пошкоджень.

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