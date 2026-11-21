Союзники соглашаются с тем, что членство в НАТО является самой понятной гарантией безопасности для Украины, а США также поднимают этот вопрос. В то же время проектов по конкретным гарантиям безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 договора НАТО на бумаге пока нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Почему членство в НАТО является самым выгодным решением

По словам президента, вопрос НАТО неоднократно поднимался на заседаниях Коалиции желающих, а вступление Украины отвечает интересам всех сторон.

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— Вопрос НАТО есть, и этот вопрос поднимался на Коалиции желающих не раз. И Франция, и другие союзники понимают, что самые понятные гарантии безопасности для Украины – это членство в НАТО, – сказал он.

Как утверждает президент, самое понятное усиление НАТО – это вступление Украины с существующей армией. Безусловно, это устраивает обе стороны как Украины, так и НАТО. По его словам, США затрагивают этот вопрос, однако обсуждение еще продолжается.

Президент подчеркнул, что членство в НАТО станет самым дешевым вариантом для партнеров. Вне НАТО Украина вынуждена была самостоятельно удерживать не только миллионную армию, но и соответствующую авиацию, артиллерию, количество ракет и способности для защиты неба без союзников. По его словам, все это будет и при членстве в НАТО, но такой формат обойдется дешевле для всех.

В то же время президент объяснил, что пока рано говорить, будет ли Украина в НАТО, поскольку это зависит от того, когда и как завершится война.

Позиция Зеленского по аналогам статьи 5 договора НАТО

Комментируя возможность защиты Украины отдельными союзниками по модели, подобной статье 5 договора НАТО о коллективной обороне, Зеленский отметил, что четко прописанный проект таких гарантий на бумаге он еще не видел.

— Нет пока полного ответа, что это за коллектив, как он будет защищать и готов ли этот коллектив нанести отпор агрессору. Это предусмотрено 5 статьей НАТО для союзников и членов НАТО. А если мы будем иметь типа 5 статьи, вот это типа, ну, здесь возникает много вопросов. А ответы должны не просто красноречиво звучать: безусловно, никто вас не бросим. Это должно быть на бумаге. Я пока на бумаге таких шагов не видел, – объяснил он.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что администрация главы Белого дома не оставит Украину один на один с Россией, Зеленский отметил, что война продолжается, а гарантии безопасности должны действовать хотя бы десятки лет.

— Гарантии нам нужны не два года, а желательно навсегда. По крайней мере, на десятки лет. На такой вопрос сложно ответить. Даже если Путин и в “друзьях”, как выяснилось недавно с Трампом, то два года, если Путин будет бояться что-то сделать и прийти с агрессией, нас не устраивает. Это не сильный мир – пауза на два года. Как после двух лет, если будет агрессия, мобилизовать такую ​​поддержку, как сейчас? Еще раз воевать – это очень опасно для нашего государства, – резюмировал президент.

Недавно польские премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский подвергли критике публичное поздравление президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Китае.

В Варшаве выразили обеспокоенность тем, что Трамп назвал Путина “своим другом”.

Комментируя такое заявление главы Белого дома, Зеленский заявил, что Путин остается для Украины врагом и убийцей. По мнению президента Украины, после таких заявлений Трампа Путин не испытывает достаточного давления и считает, что может продолжать войну.

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