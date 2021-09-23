Верховная Рада Украины отсрочила запуск Бюро экономической безопасности (БЭБ) на два месяца – на конец ноября.

Соответствующая поправка появилась ко второму чтению в законопроекте №5851 – о внесении изменений в закон Украины О валюте и валютных операциях.

Проект закона №5851 вводит для банков обязанность обмениваться информацией о банковских счетах нерезидентов.

Этот документ, а вместе с ним и поправку о БЭБ, поддержали во втором чтении 260 народных депутатов.

Согласно поправке, начало работы Бюро экономической безопасности переносится с 25 сентября на 25 ноября (на два месяца).

Закон о БЭБ вступил в силу 25 марта этого года. Новосозданный орган должен был начать работу через шесть месяцев, то есть 25 сентября. Параллельно должна была прекратить существование Государственная фискальная служба (ГФС).

Однако недавно глава БЭБ Вадим Мельник сообщил, что работа Бюро экономической безопасности может не начаться вовремя. Среди причин он называл период летних отпусков и процедуру конкурсного отбора на должности в БЭБ, которая должна длиться не менее 30-35 дней.

И вот теперь запуск Бюро действительно отложили на конец осени.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По состоянию на сейчас уже сформирован Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности. В него вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов. Этот орган будет осуществлять контроль над Бюро и способствовать взаимодействию БЭБ с общественными объединениями.

Что известно о Бюро экономической безопасности

28 января этого года Верховная Рада поддержала законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

12 мая Кабинет министров поддержал постановление о создании в Украине БЭБ.

Бюро создается вместо налоговой милиции. БЭБ позиционируется как государственный правоохранительный орган, который будет заниматься предупреждением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

Когда заработает БЭБ, Служба безопасности Украины потеряет полномочия по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

По результатам конкурсного отбора директором БЭБ стал Вадим Мельник, ранее возглавлявший Государственную фискальную службу.

Фото: Верховная Рада