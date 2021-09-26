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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Соколова |

Не з перевірок бізнесу: стало відомо, з чого розпочне роботу Бюро економічної безпеки

Вадим Мельник

Новостворене Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочне свою роботу не з перевірок бізнесу, а з аналізу ключових незаконних схем.

Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів директор відомства Вадим Мельник.

За його словами, далі в планах – перевірити корупційне прикриття таких схем.

– Як працюватиме Бюро економічної безпеки? Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того схематозу, який дає бізнесу схеми для ухилення від податків. Виявлення та подолання схематозу, далі – корупційне прикриття, корумповані чиновники. Вони ж прикривають такі схеми, – зазначив Мельник.

Він уточнив, що лише після того, як будуть перевірені схеми та їхнє корупційне прикриття, дійде черга і до бізнесу. Бізнесменів перевірятимуть, чи сплачують вони податки.

– Тільки в третю чергу ми йдемо до бізнесу і говоримо: ви внаслідок використання схеми ухилилися, будь ласка, сплатіть податки – або самостійно, закон це дозволяє, або шляхом податкових перевірок, – наголосив Мельник.

Варто зазначити, що запуск Бюро економічної безпеки відтермінували на два місяці: з 25 вересня на 25 листопада.

Нещодавно Вадим Мельник припускав, що робота БЕБ може не розпочатися вчасно. Серед причин він називав період літніх відпусток та процедуру конкурсного відбору на посади в БЕБ, яка має тривати щонайменше 30–35 днів.

Поки що сформована Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки, до якої увійшли 15 осіб. Цей орган здійснюватиме контроль над Бюро та сприятиме взаємодії БЕБ із громадськими об’єднаннями.

Що відомо про Бюро економічної безпеки

28 січня цього року Верховна Рада підтримала законопроект про створення Бюро економічної безпеки.

Водночас 12 травня Кабінет міністрів підтримав постанову про створення в Україні БЕБ.

Бюро створюється замість податкової міліції. БЕБ позиціонується як державний правоохоронний орган, який займатиметься запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Коли запрацює БЕБ, Служба безпеки України втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

За результатами конкурсного відбору директором БЕБ став Вадим Мельник, який раніше очолював Державну фіскальну службу.

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Фото: ДФС

Джерело: Україна 24

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