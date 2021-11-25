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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Почти 27 грн за доллар: курс валют на 25 ноября

Татьяна Забожко редактор ленты
Почти 27 грн за доллар: курс валют на 25 ноября

25 ноября Национальный банк Украины понизил курс евро и повысил курс доллара к гривне.

В четверг доллар подорожал на семь копеек – до 26,93 грн/1$. Однако следует отметить, что почти за неделю стоимость американской валюты постепенно выросла на 48 копеек. Еще в прошлую пятницу, 19 ноября, доллар стоил 26,44 грн.

Евро после трех дней роста подешевел на шесть копеек – до 30,17 грн/1€.

Польский злотый вырос почти на пять копеек – 6,45 грн. Российский рубль – на две – 3,60 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 25.11:

  • $1 – 26,93 грн;
  • €1 – 30,17 грн;
  • 1 польский злотый – 6,45 грн;
  • 10 российских рублей – 3,60 грн.

курс валют на 25 листопада 2021

Международный валютный фонд обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.

Согласно документу, страна должна выполнить ряд обязательств для следующего пересмотра программы в марте 2022 года.

В частности, до конца ноября необходимо принять госбюджет на следующий год с дефицитом в 3,5% ВВП, отменить ослабление критериев отбора представителей государства в наблюдательные советы госбанков.

Меморандум предусматривает также публикацию до конца декабря 2021 года аудита использования средств Covid-фонда.

Ряд задач получил также Нацбанк, Офис генпрокурора и Кабинет министров.

Согласно меморандуму, обновленная программа stand-by, которую МВФ продолжил с декабря 2021 года до конца июня 2022 года, предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши – около $500 млн и более $1,4 млрд соответственно.

18-месячную программу stand-by для Украины на $5 млрд МВФ утвердил в июне 2020 года. В том же месяце Фонд предоставил Украине первый транш в размере $2,1 млрд.

Во вторник, 30 ноября, на счета украинского правительства должен поступить второй транш Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в размере $699 млн.

Решение о его выделении совет директоров МВФ принял 22 ноября в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что эти деньги потратят на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями Covid-19.

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