25 листопада Національний банк України знизив курс євро й підвищив курс долара до гривні.

У четвер долар здорожчав на сім копійок – до 26,93 грн/1$. Однак слід відзначити, що майже за тиждень вартість американської валюти поступово зросла на 48 копійок. Ще минулої п’ятниці, 19 листопада, долар коштував 26,44 грн.

Євро після трьох днів зростання здешевшав на шість копійок – до 30,17 грн/1€.

Польський злотий зріс майже п’ять копійок – 6,45 грн. Російський рубль – на дві – 3,60 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 25.11:

$1 – 26,93 грн;

€1 – 30,17 грн;

1 польський злотий – 6,45 грн;

10 російських рублів – 3,60 грн.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

Згідно з документом, країна повинна виконати низку зобов’язань для наступного перегляду програми в березні 2022 року.

Зокрема, до кінця листопада необхідно ухвалити держбюджет на наступний рік з дефіцитом до 3,5% ВВП, скасувати послаблення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад держбанків.

Меморандум передбачає також публікацію до кінця грудня 2021 року аудиту використання коштів Covid-фонду.

Низку завдань отримав також Нацбанк, Офіс генпрокурора та Кабінет міністрів.

Згідно з меморандумом, оновлена програма stand-by, яку МВФ продовжив з грудня 2021 року до кінця червня 2022 року, передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій та четвертий транші – близько $500 млн і понад $1,4 млрд відповідно.

18-місячну програму stand-by для України на $5 млрд МВФ затвердив у червні 2020 року. Того ж місяця Фонд надав Україні перший транш у розмірі $2,1 млрд.

У вівторок, 30 листопада, на рахунки українського уряду має надійти другий транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by в розмірі $699 млн.

Рішення про перерахування рада директорів МВФ ухвалила 22 листопада у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що ці гроші витратять на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками Covid-19.