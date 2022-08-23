Август, 23 в 8:00

Спровоцированная Россией полномасштабная война ударила по экономике и финансовой системе Украины. Украинцам пришлось забыть о довоенном курсе на уровне около 29 грн/доллар и привыкать к новым реалиям.

Что будет происходить на валютном рынке Украины в сентябре, до конца этого года, а также что может ожидать гривну после завершения войны – читайте в материале.

Каков курс гривны сегодня

Для начала нужно различать, что есть безналичный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины и который сейчас является фиксированным, а также наличный курс. На наличном рынке не введены ограничения в установлении курса.

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Сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Национальный банк решил зафиксировать курс гривны на уровне 29,25 грн за $1. Цель – стабилизировать работу финансовой системы.

Такой шаг позволил в первые месяцы сохранить золотовалютные резервы Украины, сдерживать инфляцию и не допустить отток средств из банковской системы.

К тому же экспортно-импортные операции происходили по этому фиксированному курсу НБУ. То есть при ввозе товаров критического импорта (например, продуктов питания, лекарств или горючего) расчет производился по курсу 29,25 грн/доллар, а не рыночному. Это позволило снизить себестоимость товаров для украинцев.

Согласно прогнозам НБУ, если бы не фиксированный курс, инфляция, то есть рост потребительских цен, уже в июне ускорилась бы до 30%, то есть была бы выше 8 процентных пунктов (в июне она составляла 21,5%).

Однако реалии в украинской экономике меняются, и Нацбанку пришлось скорректировать курс национальной валюты. В частности, чтобы не исчерпывать международные резервы при балансировании, снять спекуляции на рынке, выровнять значение наличного и безналичного курса.

В конце июля курс повысили сразу на 25% – до 36,57 грн/доллар, однако оставили фиксированным (то есть неизменным). Возвращаться к плавающему курсу в НБУ считают нецелесообразным из-за несбалансированности валютного рынка. Если отпустить курс в “свободное плавание”, преобладающий спрос на валюту может спровоцировать ползучую девальвацию.

Так что официальный курс гривны к доллару США, установленный Нацбанком, сегодня остается на уровне 36,57 грн/доллар.

Однако реальный курс на наличном рынке – в отделениях банков и обменниках – часто превышает 40 грн как для продажи, так и для покупки доллара.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, такой отрыв наличного рынка от официального курса связан с существованием валютных ограничений, необходимых для защиты международных резервов.

– Пока будут существовать ограничения, будет существовать и эта курсовая разница. Чтобы она была умеренной, мы расширили возможности банков по продаже наличной валюты, а также частично удовлетворяем спрос на безналичную иностранную валюту, позволив гражданам покупать ее для размещения на депозит, — отметил он в интервью Forbes Украина.

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Что будет влиять на курс?

Все опрошенные Фактами ICTV эксперты подчеркнули, что Украина сейчас находится в реальности, когда четко спрогнозировать курс национальной валюты очень сложно.

Как отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса, сейчас слишком много неизвестных, которые будут влиять на формирование курса. Это, в частности: сроки окончания войны; масштаб ущерба, причиненного украинской экономике; размер международной помощи и т.д.

– У нас очень много факторов неопределенности. Можем лишь сказать, что пока идет война, курс будет находиться под давлением. То есть давление на гривну будет продолжаться, пока идет война. А дальше уже зависит от того, что будет: как долго продлится война, каким будет ход событий, каким будет уровень помощи, какие меры будет осуществлять украинская сторона и так далее. Здесь куча разных неизвестных, поэтому говорить о цифрах неуместно, – сообщил он Фактам ICTV.

Экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук в комментарии Фактам ICTV объяснил, что до полномасштабной войны безналичный курс валюты был на порядок выше наличного. Кроме того, у банков была возможность купить безналичную валюту и завести под нее наличные деньги, после чего продать их на рынке. Раньше наличные деньги завозили самолетами, а сейчас это невозможно, и наличных долларов может не хватать.

То есть раньше все держалось на безналичном курсе, устанавливаемом Нацбанком, а наличный фактически подстраивался под него.

– Сейчас ситуация иная: фактически наличный курс существует самостоятельно от безналичного. Это связано с тем, что наличный стал более значим, чем был ранее относительно безналичного, поскольку сейчас у нас существенно упал экспорт. Соответственно, наличный рынок существует, а безналичный очень существенно снизился. Наличный тоже уменьшился, но все же не в тех объемах, потому что население все равно валюту покупает и продает, – рассказал экономист.

Борис Кушнирук добавил, что наличный курс фактически начинает жить своей жизнью. И он будет чрезвычайно зависеть от ряда ожиданий – положительных или отрицательных. Эти ожидания в первую очередь связаны с экономической ситуацией и войной. К примеру, заявления о том, что война затянется, порождают негативные ожидания и давление на гривну. Соответственно граждане, имеющие валюту, не спешат ее продавать или тратить на какие-либо покупки.

Еще одно ожидание – аграрный экспорт: пока он идет, это положительно влияет на рынок и порождает ожидания, что предложение иностранной валюты будет увеличиваться. Если же появятся сообщения о блокировке экспорта, это будет автоматически порождать негатив.

Как объяснил в одном из телеэфиров президент Киевской школы экономики, министр развития экономики Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов, улучшать ожидания и снижать панику на наличном рынке могут:

• хорошие новости с фронта (например, об освобождении Херсона);

• аграрный морской экспорт;

• поступления средств от международных партнеров;

• открытие новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

– Это все будет успокаивать рынки, потому что это означает, что мы направляемся к положительному решению в пользу Украины уже сейчас, а не неизвестно когда, – заявил Милованов, добавив, что последствия войны для экономики Украины будут длительными.

Что будет с курсом в сентябре

Экономист Борис Кушнирук в комментарии Фактам ICTV рассказал, что безналичный курс административно зафиксирован Нацбанком на уровне 36,57 грн/доллар. Поэтому он не колеблется, а останется ли таким же на будущее – зависит от решения НБУ.

– Он имеет сейчас природу преимущественно не столько экономическую, сколько природу ожиданий. Если не будет негативных сообщений, то гривна будет оставаться относительно стабильной к наличному курсу. Зависит от того, что будет делать Нацбанк с эмиссией (“печатью” денег, — Ред.), — проинформировал эксперт, уточнив, что эмиссия порождает инфляцию, дополнительную гривну в обращении, что создает давление на курс.

По словам Кушнирука, если не будет негативных ожиданий и эмиссии, то курс на наличном рынке будет оставаться на том же уровне, что сейчас: около 40 грн за доллар. В противном случае курс и дальше будет расшатываться.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса, в свою очередь, прогнозирует, что давление на гривну будет сохраняться как в сентябре, так и до конца 2022 года.

– Мы можем говорить, что в сентябре так же сохранится давление на национальную валюту. Скорее всего, в сентябре официальный курс останется неизменным, так же будет на уровне 36,6 грн/доллар. На каком уровне будет в тот момент курс черного рынка, угадать невозможно, – подчеркнул Фурса.

Экономист Алексей Кущ рассказал Фактам ICTV, что до конца года следует ожидать дальнейшую девальвацию гривны (т.е. падение курса).

– Думаю, что следует ожидать дальнейшую девальвацию. Насколько она будет глубокой, сейчас сложно говорить. Здесь очень много факторов, которые мы еще не видим и не можем учитывать, — отметил эксперт.

Не особо положительные ожидания 19 августа озвучили и в Международном рейтинговом агентстве Standard&Poor’s. Там также прогнозируют дальнейшую девальвацию гривны к доллару, что будет влиять на цены.

– В начале войны НБУ зафиксировал обменный курс гривны и ввел значительные валютные ограничения, пытаясь сдержать риски для финансовой стабильности. В июне-июле, учитывая давление на обменный курс, НБУ повысил учетную ставку до 25% и девальвировал валюту по отношению к доллару США на 25%. Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего ослабления валюты, что усугубит инфляционное давление, — подчеркнули в агентстве.

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Чего ждать после войны

В начале августа СМИ распространили заявление директора Департамента открытых рынков НБУ Алексея Лупина, сделанное во время Валютного форума-2022. В нем говорится, что после завершения войны в Украине курс гривны теоретически может вернуться на довоенные показатели (то есть к уровню 28-29 грн/доллар).

– По одному из сценариев мы ожидаем, что после завершения войны будет большая помощь на восстановление Украины, которая будет поступать в иностранной валюте. Поэтому вполне возможна ревальвация курса, – отметил Лупин.

Однако опрошенные Фактами ICTV эксперты считают, что возвращение курса гривны к показателям, существовавшим до 24 февраля 2022 года, невозможно. Финансовый рынок работает по-другому.

В частности, экономист Борис Кушнирук объяснил, что курс валюты очень редко откатывается существенно назад, к старым показателям.

– На 2-3% может откатиться, а к уровню 28 грн/доллар – нет. Как он не откатился, когда было 8 грн/доллар, потом стало 25 грн/доллар, – отметил эксперт.

Борис Кушнирук добавил, что в определенный момент курс национальной валюты может резко повышаться, а затем немного дешеветь, но не до старых уровней. К примеру, недавно курс на наличном рынке составлял 37-38 грн/доллар, затем поднялся до 42-43 грн/доллар, а впоследствии вернулся на уровень 40 грн/доллар.

– Маятник пошел в новое положение, но не вернулся к старому. Он просто вышел на новую точку и пока находится на ней. И такая ситуация будет сохраняться, к сожалению, довольно долго, поскольку у коммерческих банков сейчас нет возможности купить безналичную валюту и продать на наличном рынке, — заявил экономист.

В то же время, Кушнирук прогнозирует, что после войны будет расти уровень доходов украинцев в долларовом эквиваленте при стабильном курсе валюты. Так что постепенно финансовая ситуация для граждан будет улучшаться.

– Вопрос же не в соотношении курса гривны к иностранной валюте, к доллару. Вопрос в том, сколько вы этих гривен зарабатываете. Поэтому, когда война завершится, и уверен, нашей победой, то начнется рост гривневых доходов, а доллар будет стоять. Потому что, наоборот, будет расти предложение иностранной валюты, и Нацбанк еще и будет вынужден ее выкупать. Соответственно, у вас будут расти доходы в гривне при неизменном курсе доллара. Так это происходило и будет происходить и в будущем, — подчеркнул Кушнирук.

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Экономист Алексей Кущ в комментарии Фактам ICTV отметил, что прогнозировать послевоенный курс гривны сейчас сложно, поскольку неизвестно, когда закончится война. Однако уже сейчас можно сказать, что на возвращение к прежним уровням, например, до 29 грн/доллар, рассчитывать не стоит. В частности, учитывая падение экономики и эмиссию (“печатание” гривны).

– С учетом эмиссии, которая была сделана, напечатанных денег, ослабления нашей экономики, у нас уже не будет возможности вернуть курс гривны назад, – заявил экономист.

Алексей Кущ уточнил, что значительное снижение курса гривны может быть даже вредным для экономики Украины, в частности, для экспортной отрасли, для которой нужна такая “плановая” девальвация.

– Поэтому укрепление гривны может фактически добить экспортную отрасль, – считает эксперт.

Он напомнил о периоде 2014-2015 годов, когда национальная валюта девальвировала с 8 грн/доллар до 30 грн/доллар, а на этапе восстановления экономики, после 2016-2017 годов началась стабилизация. Однако курс уже не вернулся к показателям 8 грн за доллар.

– Сейчас проблемы у нас еще глубже. Поэтому два-три года – это будут годы достаточно турбулентного периода для гривны, опасного. А определенная стабилизация может быть только через несколько лет. Какая-то коррекция курса возможна, только если будут успешные экономические реформы в стране, — добавил Алексей Кущ.

Комментируя влияние международной финансовой поддержки на курс гривны, экономист сообщил, что ее, скорее всего, будет хватать только для того, чтобы закрывать дефицит госбюджета.

– Если эту международную поддержку рассматривать в реальном контексте, то ее будет едва хватать на то, чтобы продержаться, залатать все дыры, — считает эксперт.

Убежден, что курс не будет откатываться до довоенных уровней, также инвестиционный банкир Сергей Фурса.

– Нет, курс не будет откатываться. Но непонятно, каким будет курс на конец войны, потому что мы не знаем, сколько она продлится, — заявил он в комментарии Фактам ICTV.

Подобного мнения по послевоенному курсу гривны придерживается и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. В конце июля он заявил в эфире общенационального телемарафона, что курса по 29 грн/доллар уже не будет.

– Думаю, это несбыточная мечта. (Курса по, — Ред.) 29 уже больше не будет, — подчеркнул Милованов.

В то же время он назвал реалистичным возвращение курса к показателю 36 грн/доллар.

– Сейчас наличный курс я видел 39,5 грн/доллар (по состоянию на 24 июля, — Ред.). Это может быть осуществимой мечтой, что он вернется, например, к 36 грн – официальному курсу Нацбанка, — заявил Милованов.

Милованов также рассказывал в эфире, что война требует больших расходов из государственного бюджета, из-за чего возникает значительный дефицит. Его перекрывают из двух источников: международной финансовой поддержкой и эмиссией, то есть так называемым “печатным станком”. Как известно, эмиссия – это вливание денежных средств в оборот. Чрезмерная эмиссия может спровоцировать обесценивание гривны из-за девальвации и инфляции.

– Это не физическая печать денег, это эмиссия через банковскую систему. Если у вас стало больше денег, обычно спрос гривен на единицу доллара или любой продукт растет. Поэтому идет инфляция, рост наличного курса на улице, — заявил Милованов.

Как уточнила в недавнем интервью Главкому первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, Национальный банк запланировал на этот год эмиссию гривны объемом 400 млрд и планирует ограничиться этой суммой.

– Мы выкупили ценные бумаги на 255 млрд грн. То есть, у нас еще остается неиспользованная часть в 145 млрд грн. Это адекватный уровень, который не создаст значительных дисбалансов в экономике, но позволит правительству и дальше платить пенсии, социальные выплаты, осуществлять военные расходы и тому подобное, — уточнила она.

Прогнозы на будущее: что говорят в НБУ и Минфине

В Национальном банке Украины отмечают, что не прогнозируют конкретные показатели курса гривны, а оперируют в своих макроэкономических прогнозах другими показателями (например, ВВП, инфляции, уровня потребления и т.п.).

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, курс валюты определяется спросом и предложением. Из-за того, что они в условиях войны несбалансированы, Нацбанк и зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару. Рожкова в интервью 24 Каналу уточнила, что сегодня предложение валюты значительно меньше спроса. И если бы НБУ не зафиксировал курс, то это был бы шок для экономики.

– Что будет после окончания войны? Здесь можно делать много разных прогнозов, но сегодня весь мир говорит о “плане Маршалла” для Украины, о том, что наши страны-партнеры готовы будут после войны помогать нам инвестициями отстраивать страну. Поэтому я верю в то, что с восстановлением страны, с восстановлением экономики стабилизируются и все остальные вопросы. А каково будет конкретное значение курса – это определит рынок, спрос и предложение, — подчеркнула она.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко в колонке для издания LB.ua сообщил, что в ближайшие три года существенно упадет покупательная способность гривны.

– Наш базовый макроэкономический сценарий предполагает, что в целом в этом году инфляция превысит 30%, в следующем году будет около 20%, и только в 2024 году снизится до однознакового уровня. То есть, за эти три года покупательная способность гривны снизится почти вдвое. И даже для реализации такого сценария нам нужно еще приложить немало усилий (иначе результаты могут быть гораздо хуже), — подчеркнул он.

В Министерстве финансов Украины курс валют также не прогнозируют. Глава Минфина Сергей Марченко во время интервью изданию РБК-Украина заверил, что в госбюджете на 2023 год показатели курса гривны будут “не катастрофическими”.

– Там цифры не катастрофические. Есть надежда, что более или менее все балансы будут сохранены, – заявил он.

По словам Марченко, существует прогнозный курс гривны на следующий год, согласованный Министерством экономики и Нацбанком. Однако его не хотят делать публичным, чтобы “не создавать ожиданий”.

Следует понимать, что каким бы ни был курс национальной валюты в бюджете-2023, при необходимости его в любой момент могут пересмотреть в сторону увеличения или снижения.

Источник: Minfin.com.ua, НБУ, 24 канал, Завтрак с 1+1, Телеканал Рада, Standard & Poor’s