Уже в понедельник, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский отправится в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Глава государства полетит не один, а вместе с делегацией.

Ее состав президент утвердил соответствующим распоряжением №546.

Так, делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме того, в состав делегации вошли:

• постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;

• первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова;

• глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;

• заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига;

• глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

• заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики ОПУ Кристина Гайовишин;

• постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич;

• заместитель директора – начальник отдела Департамента международных организаций МИД Украины Дина Мартина;

• заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, Владимир Зеленский выступит в ООН с речью.

Кроме того, президент проведет в США ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и представителями международных организаций. В частности, состоится встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также запланированы встречи с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 14 сентября 2021 года. Общие дебаты начнутся во вторник, 21 сентября, и продлятся до понедельника, 27 сентября.

Это уже второй визит Владимира Зеленского в США за последний месяц. Первый стартовал 31 августа и продолжался несколько дней.

В рамках этого визита 1 сентября в Белом доме состоялась первая встреча Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. После переговоров стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве, которое состоит из пяти разделов. О чем в нем говорится – читайте в материале.