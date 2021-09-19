Вже у понеділок, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушить до США для участі в Генеральній асамблеї ООН. Глава держави полетить не сам, а разом із делегацією.

Її склад президент затвердив відповідним розпорядженням №546.

Так, делегацію України для участі у роботі 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Крім того, до складу делегації увійшли:

• постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;

• перший заступник голови МЗС України Еміне Джапарова;

• голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;

• заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга;

• голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;

• завідувач відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики ОПУ Христина Гайовишин;

• постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич;

• заступник директора – начальник відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС України Діна Мартіна;

• заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Як повідомляв прес-секретар глави держави Сергій Никифоров, Володимир Зеленський виступить в ООН із промовою.

Крім того, президент проведе в США низку двосторонніх зустрічей із лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Зокрема, відбудеться зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Також заплановані зустрічі із представниками бізнесу, інвесторами та з українською громадою в США.

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 14 вересня 2021 року. Загальні дебати розпочнуться у вівторок, 21 вересня, і триватимуть до понеділка, 27 вересня.

Це вже другий візит Володимира Зеленського до США за останній місяць. Перший стартував 31 серпня і тривав декілька днів.

У рамках цього візиту 1 вересня у Білому домі відбулася перша зустріч Володимира Зеленського із американським лідером Джо Байденом. Після переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства, яка складається з п’яти розділів. Про що в ній ідеться – читайте в матеріалі.