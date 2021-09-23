Верховна Рада України відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки (БЕБ) на два місяці – на кінець листопада.

Відповідна поправка з’явилася до другого читання в законопроекті №5851 – про внесення змін до закону України Про валюту і валютні операції.

Проект закону №5851 запроваджує для банків обов’язок обмінюватись інформацією щодо банківських рахунків нерезидентів.

Цей документ, а разом із ним і поправку щодо БЕБ, підтримали в другому читанні 260 народних депутатів.

Згідно із поправкою, початок роботи Бюро економічної безпеки переноситься з 25 вересня на 25 листопада (на два місяці).

Закон про БЕБ набув чинності 25 березня цього року. Новостворений орган повинен був розпочати роботу через шість місяців, тобто 25 вересня. Паралельно мала припинити існування Державна фіскальна служба (ДФС).

Проте нещодавно голова БЕБ Вадим Мельник повідомив, що робота Бюро економічної безпеки може не розпочатися вчасно. Серед причин він називав період літніх відпусток та процедуру конкурсного відбору на посади в БЕБ, яка має тривати щонайменше 30–35 днів.

І ось тепер запуск Бюро дійсно відклали на кінець осені.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Станом на зараз уже сформована Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки. До неї увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів. Цей орган здійснюватиме контроль над Бюро та сприятиме взаємодії БЕБ із громадськими об’єднаннями.

Що відомо про Бюро економічної безпеки

28 січня цього року Верховна Рада підтримала законопроект про створення Бюро економічної безпеки.

12 травня Кабінет міністрів підтримав постанову про створення в Україні БЕБ.

Бюро створюється замість податкової міліції. БЕБ позиціонується як державний правоохоронний орган, який займатиметься запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Коли запрацює БЕБ, Служба безпеки України втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

За результатами конкурсного відбору директором БЕБ став Вадим Мельник, який раніше очолював Державну фіскальну службу.

Фото: Верховна Рада