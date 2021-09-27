Участники большого съезда партии Слуга народа, который должен состояться 1-3 октября в Трускавце (Львовская область), поселятся там в нескольких гостиницах.

По данным СМИ, речь идет о гостиницах Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa и Лесная песня.

Трансфер нардепов от Слуги народа будет организовываться в отель Rixos. По данным журналистов, минимальная цена посуточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн в сутки, а максимальная стоимость составляет 8800 грн. Есть и премиум-номера, за которые придется заплатить 19 тыс. грн.

Согласно данным на официальном сайте отеля Rixos, самый дешевый двухместный номер обойдется в 2420 грн. Если же бронирование номера осуществляется с учетом завтрака или с полным пансионом – будет еще дороже.

В стоимость входит пользование бассейном, посещение СПА-центра, пользование бюветом минеральных вод, детская комната и тому подобное.

Стоимость самого дорогого номера в Rixos составляет 19 600 грн. Это большие апартаменты на 150 кв. м, рассчитанные на четырех гостей, с зоной отдыха с диваном и камином, а также кухней.

Предусмотрены и дополнительные услуги, которые не включены в стоимость номера: экскурсии, доставка цветов, аренда автомобилей, стоянка вертолета, услуги няни и тому подобное.

Стоимость номеров в гостинице Mirotel Resort & Spa стартует от 2920 грн. Президентский люкс обойдется в 19 500 грн.

В этом пятизвездочном гостинично-рекреационном комплексе есть рестораны, бары, детские игровые комнаты, конференц-зал, банкетный зал, а также собственный бювет.

Стоимость номеров в курортном отеле Лесная песня начинается от 1080 грн. На территории отеля есть медицинский центр, ресторан, бассейны, сауны и тому подобное.

Ранее глава партии Слуга народа Александр Корниенко уверял, что нардепы будут арендовать номера за собственный, а не государственный счет. Некоторые из народных избранников планировали поехать в Трускавец вместе с семьями.

По данным СМИ, сам съезд будет проходить в конференц-зале Сенатор в отеле Rixos Prykarpattya.

Мероприятие продлится несколько дней на этой недели – в пятницу-воскресенье (то есть 1-3 октября). Ключевые вопросы планируют рассмотреть во второй половине дня пятницы, а также днем в субботу, 2 октября. Вечером 2 октября может состояться концерт.

Как рассказывал Александр Корниенко, в выездном заседании фракции должны принять участие президент Владимир Зеленский, представители Офиса президента и Кабинет министров в полном составе.

Также будут приглашены представители силовых ведомств, глава Службы безопасности Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Заседание будет посвящено обсуждению стратегии работы на следующий год, достижений за прошедшие два года и плана законопроектных работ.

На мероприятие приглашены и журналисты: планируется сформировать своеобразный пресс-пул.

Это уже не впервые представители Слуги народа соберутся в Трускавце. Так, летом 2019 года там проходило обучение в так называемой школе для будущих народных депутатов от этой партии.

Будущих народных избранников в интенсивном режиме обучали основам макроэкономики, бюджетного процесса, законотворческой деятельности, работе в комитетах и другому.

Впоследствии в Слуге народа даже анонсировали открытие Офиса обучения и развития партии в Трускавце.

Источник: Pavlovsky News, Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa, Лісова пісня

Фото: Rixos Prykarpattya