Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал народным депутатам принять отставку главы Министерства обороны Украины Андрея Тарана.

Соответствующее решение было принято в среду, 3 ноября, на заседании комитета. Его члены рассмотрели заявление Тарана об отставке с должности министра и рекомендовали парламенту принять его.

О том, что Андрей Таран подал заявление об отставке в ВР, стало известно накануне. Он возглавлял Минобороны Украины с 4 марта 2020 года.

Вопрос об увольнении Тарана нардепы должны рассмотреть в зале заседаний уже сегодня.

Вместо него новым главой Минобороны хотят назначить Алексея Резникова – нынешнего вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий. Он уже подал заявление об увольнении с должности главы Минреинтеграции.

В то же время новым министром по вопросам реинтеграции может стать нардеп от Слуги народа Ирина Верещук. Она уже рассказала журналистам, что планирует сделать на новой должности.

В общем на заседании 3 ноября Верховная Рада должна проголосовать за увольнение пяти членов Кабинета министров: министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского; министра обороны Андрея Тарана; вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко.