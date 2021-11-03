Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував народним депутатам прийняти відставку очільника Міністерства оборони України Андрія Тарана.

Відповідне рішення було ухвалено в середу, 3 листопада, на засіданні комітету. Його члени розглянули заяву Тарана про відставку із посади міністра та рекомендували парламенту прийняти її.

Про те, що Андрій Таран подав заяву про відставку до ВР, стало відомо напередодні. Він очолював Міноборони України із 4 березня 2020 року.

Питання про звільнення Тарана нардепи повинні розглянути в залі засідань уже сьогодні.

Замість нього новим очільником Міноборони хочуть призначити Олексія Резнікова – нинішнього віце-прем’єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він уже подав заяву про звільнення з посади голови Мінреінтеграції.

Натомість новим міністром з питань реінтеграції може стати нардеп від Слуги народу Ірина Верещук. Вона вже розповіла журналістам, що планує зробити на новій посаді.

Загалом на засіданні 3 листопада Верховна Рада повинна проголосувати за звільнення п’яти членів Кабінету міністрів: міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського; міністра оборони Андрія Тарана; віце-прем’єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, віце-прем’єра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та першого віце-прем’єра — міністра економіки Олексія Любченка.