Російська Федерація дійсно розглядає можливість військового вторгнення на територію України. Проте поки що немає свідчень, що таке рішення в Кремлі вже ухвалили.

Про це розповів в інтерв’ю латиському новинному порталу Delfi міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Переклад інтервʼю українською оприлюднений на сайті посольства України в Латвії.

– Безумовно, Росія розглядає вторгнення як одну з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них “на столі”. Сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб знеохотити Росію від вибору на користь вторгнення. Цього не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування, – наголосив Кулеба.

За його словами, є низка факторів, які викликають занепокоєння з приводу подальших агресивних планів Росії:

1. Потужна військова присутність РФ біля українських кордонів.

– Ми поки не бачимо, щоб вони формували ударні групи, але є велика кількість російських солдатів на кордоні, на окупованих територіях Донбасу і Криму, і багато військової техніки, яка не призначена для оборони, – зазначив Кулеба.

Він уточнив, що серед такої російської техніки можна виділити ракетні комплекси, а також обладнання для блокування радіозв’язку.

2. Блокування Росією зусиль у дипломатичній сфері: роботи в Тристоронній контактній групі (ТКГ) та Нормандському форматі. Як уточнив Кулеба, останній зараз нормально не функціонує, оскільки Москва відмовляється від організації саміту лідерів нормандської четвірки чи зустрічі на рівні міністрів.

3. Блокування нормальної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Як пояснив Кулеба, спостерігачі ОБСЄ не мають вільного доступу до тимчасово окупованих територій. Крім того, окупанти створюють перешкоди їхній роботі.

– Росія не поважає ОБСЄ і не хоче, щоб місія могла працювати на всій території Донбасу, – заявив Кулеба.

4. Ситуація в Білорусі. За словами Кулеби, Білорусь зараз стає джерелом нестабільності та загрози для країн-сусідів.

– Для нас це означає значне розтягування ресурсів для захисту кордону з Білоруссю. Це відволікає наші сили і увагу, – додав очільник МЗС.

5. Газова криза, тиск Москви на енергоринок на фоні прагнень якомога швидше запустити газопровід Північний потік-2.

– Усі ці компоненти потрібно розглядати комплексно. Коли все зібрати разом, ситуація виглядає дуже похмуро, – зазначив Кулеба.

Водночас міністр наголосив, що в разі вторгнення Росії українська армія готова дати ворогу відсіч. Кулеба нагадав, що сьогодні Збройні сили України набагато краще підготовлені, ніж у 2014 році.

– Слід пам’ятати, що Росія не змогла досягти всіх своїх цілей навіть тоді, у 2014 році, так що для російської армії “похід на Україну” нині аж ніяк не буде легким, – підсумував Кулеба.

Як нещодавно поінформував голова української військової розвідки Кирило Буданов, біля кордонів України зосереджено понад 92 тис. військ РФ. Буданов зазначив, що Росія може здійснити атаку на нашу державу наприкінці січня – початку лютого 2022 року одразу з кількох напрямів.

На фоні новин про концентрацію військ РФ біля українських кордонів США готуються запровадити нові санкції проти Росії. Крім того, Вашингтон може відправити до України військових радників та зброю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що не вважає загрозу російського вторгнення в Україну блефом. Водночас він зазначив, що агресивні дії РФ матимуть серйозні наслідки.

Джерело: Delfi, Посольство України в Латвійській Республіці