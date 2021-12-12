Для впровадження ініціативи президента Володимира Зеленського про множинне громадянство не потрібно буде змінювати Конституцію України.

Про це заявив в одному з інтерв’ю народний депутат (Слуга народу), представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

За його словами, президентська ініціатива не суперечить нормам чинного закону Про громадянство України. В цьому документі прописано, що якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, у відносинах з Україною він вважається лише українцем.

– Чинний закон України про громадянство і так уже багато років де-факто дозволяє мати множинне громадянство. Тому що у ньому чітко зазначено, що якщо громадянин України набуває іноземного громадянства, він у відносинах з Україною вважається лише громадянином України. А якщо іноземець набуває українського громадянства, то у відносинах з Україною також вважається лише громадянином України, – зазначив Веніславський.

Він уточнив, що в законодавчих ініціативах Зеленського також зроблено акцент на цих нормах. Водночас президентський законопроект (№ 6368) містить кілька важливих новацій:

1. Іноземцю, який захоче отримати громадянство України, не потрібно буде відмовлятися від іноземного (у чинному законодавстві такої можливості не передбачено).

– В ініціативах президента передбачено, що це (відмова від іноземного громадянства, – Ред.) є не обов’язковим, окрім тих країн, які будуть віднесені Кабінетом міністрів до країн із підвищеним міграційним ризиком. І, звичайно, це неможливо з громадянами країни-агресора, – пояснив Веніславський.

За його словами, це дозволить представникам української діаспори отримати громадянство України, не виходячи із громадянства країни проживання.

2. Президентський законопроект дозволить набувати громадянство України за територіальною ознакою (якщо в людини батько, мати, дідусь чи бабуся проживали на територіях, які було проголошено Українською державою).

– Якщо вони проживали на цих територіях, то їм навіть не потрібно приймати громадянство. Їм потрібно буде просто набути громадянства шляхом територіального походження. В цьому випадку це окрема процедура, простіша, яка не потребує проживання в Україні протягом останніх 5 років, – наголосив Веніславський.

Нардеп нагадав, що один із ініційованих Зеленським законопроектів передбачає, що особи з іноземним громадянством не матимуть права обіймати посади в держорганах України.

1 грудня президент Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради анонсував внесення законопроекту про множинне громадянство. Глава держави зазначав, що цей документ дасть змогу представникам діаспори, котрі проживають у США, Канаді та країнах Євросоюзу, одночасно мати як громадянство України, так і країни проживання.

Вже 2 грудня Володимир Зеленський вніс до ВР одразу п’ять законопроектів, які стосуються множинного громадянства, а також протидії загрозам у сфері громадянства.

Зокрема, чиновників в Україні хочуть зобов’язати декларувати множинне громадянство. А за брехню в таких деклараціях хочуть запровадити кримінальну відповідальність.

Ініціативу президента про множинне громадянство планують розглянути в парламенті в 2022 році.

Джерело: Телеканал Дом