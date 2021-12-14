Президент Владимир Зеленский считает странным требование Кремля не пускать Украину в НАТО после того, как Россия нарушила ряд договоренностей.

Такое заявление глава государства сделал в интервью итальянской газете La Repubblica. У Зеленского спросили, готова ли Украина отказаться от членства в Альянсе в обмен на гарантированный отвод российских войск от границ.

В ответ президент напомнил, что Россия уже предоставляла гарантии неприкосновенности границ Украины, согласно Будапештскому меморандуму, однако их нарушила.

– Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной, — подчеркнул Зеленский.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года. Этот документ еще называют Будапештским меморандумом.

Подписантами стали четыре страны: Украина, США, Великобритания и Россия. Согласно документу, Украина отказывалась от третьего по объему ядерного арсенала в мире.

В то же время другие страны-подписанты, в том числе РФ, обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от использования силы против территориальной целостности нашего государства.

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Что известно о требовании РФ относительно членства Украины в НАТО

7 декабря во время разговора с президентом США Джо Байденом лидер России Владимир Путин потребовал “надежных гарантий”, которые сделают невозможным расширение НАТО на восток.

Впоследствии МИД России выпустило заявление, в котором озвучило то же требование: НАТО должно отозвать обещание о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

В Киеве и Тбилиси отреагировали на эти требования. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что наше государство не обязано давать РФ никаких гарантий.

Заявление о недопустимости требований России было сделано и в Грузии. А в Белом доме заявили, что у РФ нет полномочий указывать НАТО, кто может быть членом Альянса.