Президент Володимир Зеленський вважає дивною вимогу Кремля не пускати Україну до НАТО після того, як Росія порушила низку домовленостей.

Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica. У Зеленського запитали, чи могла б Україна відмовитися від членства в Альянсі в обмін на гарантоване відведення російських військ від кордонів.

У відповідь президент нагадав, що Росія вже надавала гарантії недоторканності кордонів України, згідно з Будапештським меморандумом, проте їх порушила.

– Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною, – наголосив Зеленський.

Як відомо, Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано 5 грудня 1994 року. Цей документ ще називають Будапештським меморандумом.

Підписантами стали чотири країни: Україна, США, Велика Британія та Росія. Згідно з угодою, Україна відмовлялася від третього за обсягом ядерного арсеналу в світі.

Натомість інші країни-підписанти, зокрема й РФ, зобов’язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватися від використання сили проти територіальної цілісності нашої держави.

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Що відомо про вимогу РФ щодо членства України в НАТО

7 грудня під час розмови з президентом США Джо Байденом лідер Росії Володимир Путін почав вимагати “надійних гарантій”, що унеможливлять розширення НАТО на схід.

Згодом МЗС Росії випустило заяву, в якій озвучило ту ж вимогу: що НАТО має відкликати обіцянку про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу.

В Києві та Тбілісі відреагували на ці вимоги. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що наша держава не зобов’язана давати РФ жодних гарантій.

Заяву про неприпустимість вимог Росії зробили і в Грузії. А в Білому домі заявили, що РФ не має повноважень вказувати НАТО, хто може бути членом Альянсу.